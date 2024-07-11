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Четыре поселка в Горловке частично остались без света из-за обстрелов
Четыре поселка в Горловке частично остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 11.07.2024
Четыре поселка в Горловке частично остались без света из-за обстрелов
Четыре поселка частично обесточены в Горловке в ДНР в четверг в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:21
2024-07-11T10:21
2024-07-11T15:10
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Четыре поселка частично обесточены в Горловке в ДНР в четверг в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов частично обесточены поселок шахты имени Н.А. Изотова, поселок Стальсбыт, поселок станции Никитовка, поселок Зайцево", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.10 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Четыре поселка в Горловке частично остались без света из-за обстрелов
Мэр Приходько: четыре поселка в Горловке частично обесточены из-за обстрелов ВСУ