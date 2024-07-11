https://ria.ru/20240711/gorlovka-1958905111.html

Четыре поселка в Горловке частично остались без света из-за обстрелов

Четыре поселка в Горловке частично остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 11.07.2024

Четыре поселка в Горловке частично остались без света из-за обстрелов

Четыре поселка частично обесточены в Горловке в ДНР в четверг в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:21

2024-07-11T10:21

2024-07-11T15:10

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Четыре поселка частично обесточены в Горловке в ДНР в четверг в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов частично обесточены поселок шахты имени Н.А. Изотова, поселок Стальсбыт, поселок станции Никитовка, поселок Зайцево", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.10 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия