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Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой - РИА Новости, 11.07.2024
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09:24 11.07.2024 (обновлено: 09:25 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/glava-1958896240.html
Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой
Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой - РИА Новости, 11.07.2024
Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой
Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times назвал политической ошибкой поездку премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ, заявил, что... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:24
2024-07-11T09:25
в мире
москва
россия
пекин
виктор орбан
шарль мишель
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times назвал политической ошибкой поездку премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ, заявил, что страны ЕС отреагировали на это "желтой карточкой". "Поездка в Москву была политической ошибкой ... За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия (одной страны) ... желтая карточка", - заявил Мишель. Он добавил, что эта ситуация представляет собой "проблему", отметив, что "такой способ работы неприемлем". Мишель заявил, что он встречался с Орбаном на саммите НАТО и общался с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше. "С попыткой расколоть союз ... мы должны избежать попадания в ловушку", - добавил он. Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщало, что по просьбе Польши 10 июля состоится встреча послов стран ЕС, на которой будет обсуждаться роль венгерского председательства в блоке на фоне визитов Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках "миссии мира". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, москва, россия, пекин, виктор орбан, шарль мишель, владимир путин, евросоюз, нато, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Москва, Россия, Пекин, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой

Глава Евросовета Мишель назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times назвал политической ошибкой поездку премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ, заявил, что страны ЕС отреагировали на это "желтой карточкой".
"Поездка в Москву была политической ошибкой ... За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия (одной страны) ... желтая карточка", - заявил Мишель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Он добавил, что эта ситуация представляет собой "проблему", отметив, что "такой способ работы неприемлем".
Мишель заявил, что он встречался с Орбаном на саммите НАТО и общался с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше.
«
"С попыткой расколоть союз ... мы должны избежать попадания в ловушку", - добавил он.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщало, что по просьбе Польши 10 июля состоится встреча послов стран ЕС, на которой будет обсуждаться роль венгерского председательства в блоке на фоне визитов Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках "миссии мира".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
10 июля, 08:00
 
В миреМоскваРоссияПекинВиктор ОрбанШарль МишельВладимир ПутинЕвросоюзНАТОЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
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