https://ria.ru/20240711/glava-1958896240.html

Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой

Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой - РИА Новости, 11.07.2024

Глава Евросовета назвал поездку Орбана в Россию политической ошибкой

Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times назвал политической ошибкой поездку премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ, заявил, что... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:24

2024-07-11T09:24

2024-07-11T09:25

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times назвал политической ошибкой поездку премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ, заявил, что страны ЕС отреагировали на это "желтой карточкой". "Поездка в Москву была политической ошибкой ... За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия (одной страны) ... желтая карточка", - заявил Мишель. Он добавил, что эта ситуация представляет собой "проблему", отметив, что "такой способ работы неприемлем". Мишель заявил, что он встречался с Орбаном на саммите НАТО и общался с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше. "С попыткой расколоть союз ... мы должны избежать попадания в ловушку", - добавил он. Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщало, что по просьбе Польши 10 июля состоится встреча послов стран ЕС, на которой будет обсуждаться роль венгерского председательства в блоке на фоне визитов Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках "миссии мира". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

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