https://ria.ru/20240711/gladkov-1958909184.html

В Белгородской области один человек погиб, трое пострадали при ударе ВСУ

В Белгородской области один человек погиб, трое пострадали при ударе ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024

В Белгородской области один человек погиб, трое пострадали при ударе ВСУ

Один человек погиб, три пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобили в селе Ржевка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:38

2024-07-11T10:38

2024-07-11T10:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, три пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобили в селе Ржевка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина… В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин", - написал он.Губернатор добавил, что двух пострадавших с осколочными ранениями спины доставят в городскую больницу №2 города Белгорода, еще один с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в медучреждение. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, подчеркнул глава региона.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240710/gladkov-1958725108.html

https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html

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белгородская область, белгород, вооруженные силы украины