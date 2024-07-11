https://ria.ru/20240711/gibel-1959006735.html

При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина

При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 11.07.2024

При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:28

2024-07-11T15:28

2024-07-11T15:28

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ) погибла женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецк, донецкая народная республика