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При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/gibel-1959006735.html
При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина
При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 11.07.2024
При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:28
2024-07-11T15:28
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ) погибла женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецк
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ясиноватая, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика
При украинском обстреле поселка в ДНР погибла женщина

Шевченко: при украинском обстреле поселка Красный Партизан в ДНР погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ) погибла женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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