https://ria.ru/20240711/germaniya-1959055000.html

Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии

Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии - РИА Новости, 11.07.2024

Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии

Российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения дальнобойных ракет на территории ФРГ с 2026 года, РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:53

2024-07-11T17:53

2024-07-11T18:03

в мире

германия

россия

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

министерство обороны сша

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения дальнобойных ракет на территории ФРГ с 2026 года, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Хотелось бы надеяться, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность такого деструктивного и опасного шага, не способствующего ни укреплению безопасности ФРГ, ни европейского континента в целом. Не говоря уже о непоправимом ущербе для российско-германских отношений", - говорится в заявлении посла. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html

германия

россия

берлин (город)

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в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), министерство обороны сша