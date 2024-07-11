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Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии - РИА Новости, 11.07.2024
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17:53 11.07.2024 (обновлено: 18:03 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/germaniya-1959055000.html
Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии
Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии - РИА Новости, 11.07.2024
Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии
Российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения дальнобойных ракет на территории ФРГ с 2026 года, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:53
2024-07-11T18:03
в мире
германия
россия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
министерство обороны сша
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения дальнобойных ракет на территории ФРГ с 2026 года, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Хотелось бы надеяться, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность такого деструктивного и опасного шага, не способствующего ни укреплению безопасности ФРГ, ни европейского континента в целом. Не говоря уже о непоправимом ущербе для российско-германских отношений", - говорится в заявлении посла. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), министерство обороны сша
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), Министерство обороны США
Посол России оценил решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии

Посол Нечаев: хочется надеяться, что в ФРГ пересмотрят размещение ракет США

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность размещения дальнобойных ракет на территории ФРГ с 2026 года, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Хотелось бы надеяться, что германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность такого деструктивного и опасного шага, не способствующего ни укреплению безопасности ФРГ, ни европейского континента в целом. Не говоря уже о непоправимом ущербе для российско-германских отношений", - говорится в заявлении посла.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США
Вчера, 12:46
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)Министерство обороны США
 
 
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