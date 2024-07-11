https://ria.ru/20240711/germaniya-1959046248.html

Посол в Берлине отреагировал на планы США разместить ракеты в Германии

Посол в Берлине отреагировал на планы США разместить ракеты в Германии - РИА Новости, 11.07.2024

Посол в Берлине отреагировал на планы США разместить ракеты в Германии

Размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года представляет собой непосредственную угрозу безопасности России, эти шаги потребуют принятия... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:26

2024-07-11T17:26

2024-07-11T17:26

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года представляет собой непосредственную угрозу безопасности России, эти шаги потребуют принятия адекватных ответных мер со стороны России, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Анонсированные в совместном американо-германском заявлении "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля текущего года планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении дипломата. По его словам, "их реализация ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям". "Эти шаги безусловно потребуют принятия адекватных ответных мер со стороны России", - добавил Нечаев. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://ria.ru/20240711/sholts-1959041357.html

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html

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в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), нато, министерство обороны сша, сша