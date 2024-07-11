https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html

"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США

"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США - РИА Новости, 11.07.2024

"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, недавно основавшая свою партию, назвала решение о размещении американского дальнобойного оружия на территории Германии... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:46

2024-07-11T12:46

2024-07-11T12:52

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сара вагенкнехт

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, недавно основавшая свою партию, назвала решение о размещении американского дальнобойного оружия на территории Германии безумием, которое необходимо остановить, об этом она сказала изданию Spiegel. "Размещение дополнительных ударных ракет на немецкой земле на улучшит нашу безопасность, а наоборот увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями для всех живущих здесь людей... Это безумие должно быть, наконец, остановлено", - сказала Вагенкнехт. По словам политика, вместо гонки вооружений необходимо вести мирные переговоры по Украине и вернуться к договорам о разоружении, которые обеспечивали безопасность в Европе после окончания Холодной войны. "И еще нам нужно федеральное правительство, которое будет представлять экзистенциальные интересы нашей страны вместо того, чтобы послушно выполнять желания США, которых напрямую не затронут последствия большой европейской войны", - добавила Вагенкнехт. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958937838.html

германия

сша

европа

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в мире, германия, сша, европа, сара вагенкнехт, министерство обороны сша