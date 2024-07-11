Рейтинг@Mail.ru
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 11.07.2024 (обновлено: 12:52 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/germaniya-1958946461.html
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США - РИА Новости, 11.07.2024
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США
Немецкий политик Сара Вагенкнехт, недавно основавшая свою партию, назвала решение о размещении американского дальнобойного оружия на территории Германии... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:46
2024-07-11T12:52
в мире
германия
сша
европа
сара вагенкнехт
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582720820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25c56969f69ab5cbc0a751b2402601f9.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, недавно основавшая свою партию, назвала решение о размещении американского дальнобойного оружия на территории Германии безумием, которое необходимо остановить, об этом она сказала изданию Spiegel. "Размещение дополнительных ударных ракет на немецкой земле на улучшит нашу безопасность, а наоборот увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями для всех живущих здесь людей... Это безумие должно быть, наконец, остановлено", - сказала Вагенкнехт. По словам политика, вместо гонки вооружений необходимо вести мирные переговоры по Украине и вернуться к договорам о разоружении, которые обеспечивали безопасность в Европе после окончания Холодной войны. "И еще нам нужно федеральное правительство, которое будет представлять экзистенциальные интересы нашей страны вместо того, чтобы послушно выполнять желания США, которых напрямую не затронут последствия большой европейской войны", - добавила Вагенкнехт. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958937838.html
германия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582720820_624:76:3072:1912_1920x0_80_0_0_a764b499945ede115c2fb1e4d2328efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, европа, сара вагенкнехт, министерство обороны сша
В мире, Германия, США, Европа, Сара Вагенкнехт, Министерство обороны США
"Безумие". Немецкий политик забила тревогу из-за решения США

Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, недавно основавшая свою партию, назвала решение о размещении американского дальнобойного оружия на территории Германии безумием, которое необходимо остановить, об этом она сказала изданию Spiegel.
"Размещение дополнительных ударных ракет на немецкой земле на улучшит нашу безопасность, а наоборот увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями для всех живущих здесь людей... Это безумие должно быть, наконец, остановлено", - сказала Вагенкнехт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
По словам политика, вместо гонки вооружений необходимо вести мирные переговоры по Украине и вернуться к договорам о разоружении, которые обеспечивали безопасность в Европе после окончания Холодной войны.
"И еще нам нужно федеральное правительство, которое будет представлять экзистенциальные интересы нашей страны вместо того, чтобы послушно выполнять желания США, которых напрямую не затронут последствия большой европейской войны", - добавила Вагенкнехт.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
США не запугать Россию решением о размещении ракет в ФРГ, заявил Рябков
Вчера, 12:20
 
В миреГерманияСШАЕвропаСара ВагенкнехтМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала