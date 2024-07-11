https://ria.ru/20240711/germanija-1959042098.html
В Германии изымут из мобильной сети 5G компоненты китайских компаний
В Германии изымут из мобильной сети 5G компоненты китайских компаний - РИА Новости, 11.07.2024
В Германии изымут из мобильной сети 5G компоненты китайских компаний
Власти Германии согласовали проект, согласно которому компоненты китайских компаний Huawei и ZTE изымут из мобильной сети 5G к концу 2026 года из соображений... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:08
2024-07-11T17:08
2024-07-11T17:08
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти Германии согласовали проект, согласно которому компоненты китайских компаний Huawei и ZTE изымут из мобильной сети 5G к концу 2026 года из соображений национальной безопасности, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, ее слова приводит издание Stern. "Сейчас мы приняли четкое и строгое решение. Критически важные компоненты (китайских производителей - ред.) больше не смогут использоваться в базовой сети с конца 2026 года. Критические системы управления в сетях доступа и транспортных сетях должны быть заменены не позднее конца 2029 года.", - заявила Фезер. Подчеркивается, что это решение относится к сетям 5G по всей Германии. Фезер также подчеркнула, что в Германии полагают, что таким образом снижаются риски для безопасности общения граждан, компаний и государства. "Мы должны стать более независимыми и устойчивыми к кризисам", - заявила министр. Накануне СМИ сообщали, что в ФРГ согласовали план из двух этапов. Первый этап будет подразумевать исключение компонентов китайских компаний из основной сети 5G к концу 2026 года, власти согласились продлить этот этап на год с конца 2025 года. В качестве второго этапа реализации мер предусмотрено изъятие компонентов Huawei и ZTE из сетей доступа и транспортной сети, к которым относятся, например, радиомачты, до конца 2029 года. В настоящее время немецкие спецслужбы полагают, что Китай усиливает деятельность в сфере экономического и научного шпионажа. Фезер в прошлом году заявляла, что Германия изучала риск вмешательства китайских компонентов в работу сети 5G.
https://ria.ru/20230914/smartfon-1896092421.html
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в мире, германия, китай, huawei technologies, zte
В мире, Германия, Китай, Huawei Technologies, ZTE
В Германии изымут из мобильной сети 5G компоненты китайских компаний
МВД Германии: компоненты Huawei и ZTE изымут из сети 5G к концу 2026 года
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Власти Германии согласовали проект, согласно которому компоненты китайских компаний Huawei и ZTE изымут из мобильной сети 5G к концу 2026 года из соображений национальной безопасности, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, ее слова приводит издание Stern
.
"Сейчас мы приняли четкое и строгое решение. Критически важные компоненты (китайских производителей - ред.) больше не смогут использоваться в базовой сети с конца 2026 года. Критические системы управления в сетях доступа и транспортных сетях должны быть заменены не позднее конца 2029 года.", - заявила Фезер.
Подчеркивается, что это решение относится к сетям 5G по всей Германии.
Фезер также подчеркнула, что в Германии полагают, что таким образом снижаются риски для безопасности общения граждан, компаний и государства.
"Мы должны стать более независимыми и устойчивыми к кризисам", - заявила министр.
Накануне СМИ сообщали, что в ФРГ согласовали план из двух этапов. Первый этап будет подразумевать исключение компонентов китайских компаний из основной сети 5G к концу 2026 года, власти согласились продлить этот этап на год с конца 2025 года. В качестве второго этапа реализации мер предусмотрено изъятие компонентов Huawei и ZTE из сетей доступа и транспортной сети, к которым относятся, например, радиомачты, до конца 2029 года.
В настоящее время немецкие спецслужбы полагают, что Китай
усиливает деятельность в сфере экономического и научного шпионажа. Фезер в прошлом году заявляла, что Германия изучала риск вмешательства китайских компонентов в работу сети 5G.