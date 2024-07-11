https://ria.ru/20240711/gelendzhik-1958955232.html

В Геленджике автомобиль сбил на переходе подростка с отцом

В Геленджике автомобиль сбил на переходе подростка с отцом - РИА Новости, 11.07.2024

В Геленджике автомобиль сбил на переходе подростка с отцом

Водитель Opel Astra сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом, мужчина находится в коме, сообщила Госавтоинспекция Кубани в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:14

2024-07-11T13:14

2024-07-11T13:14

происшествия

геленджик

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КРАСНОДАР, 11 июл - РИА Новости. Водитель Opel Astra сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом, мужчина находится в коме, сообщила Госавтоинспекция Кубани в Telegram-канале. Авария произошла в среду вечером. На проспекте Геленджикском 22-летний водитель автомобиля Opel Astra наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. "В результате ДТП госпитализированы 41-летний мужчина и его 13-летний сын. Мужчина находится в коме", - говорится в сообщении. Уточняется, что скорость автомобиля составляла 55 километров в час при ограничении скорости 40 километров в час.

https://ria.ru/20240707/vladimir-1958055185.html

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происшествия, геленджик