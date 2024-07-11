Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа
Эрдоган призвал прекратить атаки на сектор Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал не упустить возможность для достижения прекращения огня в Газе.
Эрдоган встретился с Шольцем на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Германией, события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также нападения Израиля на сектор Газа. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что необходимо оказать давление на Израиль, чтобы прекратить израильские атаки на Газу и не упустить возможность прекращения огня, а также что важно активизировать усилия по предотвращению распространения конфликтов в регионе", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган выразил надежду, что "Германия поддержит активизацию процесса вступления Турции в Европейский союз".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.