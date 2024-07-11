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Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 11.07.2024
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01:21 11.07.2024 (обновлено: 02:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/gaza-1958867763.html
Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа
Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 11.07.2024
Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал не упустить возможность для достижения прекращения огня в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:21
2024-07-11T02:08
в мире
турция
германия
израиль
реджеп тайип эрдоган
олаф шольц
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал не упустить возможность для достижения прекращения огня в Газе. Эрдоган встретился с Шольцем на полях саммита НАТО в Вашингтоне. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Германией, события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также нападения Израиля на сектор Газа. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что необходимо оказать давление на Израиль, чтобы прекратить израильские атаки на Газу и не упустить возможность прекращения огня, а также что важно активизировать усилия по предотвращению распространения конфликтов в регионе", — сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган выразил надежду, что "Германия поддержит активизацию процесса вступления Турции в Европейский союз".Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240710/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240710/operatsiya-1958848195.html
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в мире, турция, германия, израиль, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Германия, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Олаф Шольц, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа

Эрдоган призвал прекратить атаки на сектор Газа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал не упустить возможность для достижения прекращения огня в Газе.
Эрдоган встретился с Шольцем на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Германией, события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также нападения Израиля на сектор Газа. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что необходимо оказать давление на Израиль, чтобы прекратить израильские атаки на Газу и не упустить возможность прекращения огня, а также что важно активизировать усилия по предотвращению распространения конфликтов в регионе", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган выразил надежду, что "Германия поддержит активизацию процесса вступления Турции в Европейский союз".
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Армия Израиля сообщила о завершении операции на севере сектора Газа
Вчера, 21:48
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия и Индия призвали к прекращению огня в секторе Газа
9 июля, 17:58
 
В миреТурцияГерманияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганОлаф ШольцНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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