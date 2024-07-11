https://ria.ru/20240711/gaza-1958867763.html

Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа

Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 11.07.2024

Эрдоган призвал не упустить возможность для прекращения огня в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал не упустить возможность для достижения прекращения огня в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:21

2024-07-11T01:21

2024-07-11T02:08

в мире

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реджеп тайип эрдоган

олаф шольц

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал не упустить возможность для достижения прекращения огня в Газе. Эрдоган встретился с Шольцем на полях саммита НАТО в Вашингтоне. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Германией, события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также нападения Израиля на сектор Газа. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что необходимо оказать давление на Израиль, чтобы прекратить израильские атаки на Газу и не упустить возможность прекращения огня, а также что важно активизировать усилия по предотвращению распространения конфликтов в регионе", — сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган выразил надежду, что "Германия поддержит активизацию процесса вступления Турции в Европейский союз".Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240710/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240710/operatsiya-1958848195.html

https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958580034.html

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в мире, турция, германия, израиль, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году