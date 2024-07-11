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Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов - РИА Новости, 11.07.2024
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19:19 11.07.2024 (обновлено: 19:39 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959079079.html
Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов
Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов - РИА Новости, 11.07.2024
Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов
Решение разместить дальнобойные ракеты США на территории ФРГ с 2026 года - грубый просчет обеих стран, демонстрирующий всему миру их нацеленность на подрыв... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:19
2024-07-11T19:39
европа
сша
в мире
германия
константин гаврилов
министерство обороны сша
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Решение разместить дальнобойные ракеты США на территории ФРГ с 2026 года - грубый просчет обеих стран, демонстрирующий всему миру их нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Осознанно или подсознательно американские стратеги подводят к тому, что с технической и теоретической точек зрения именно Европа рискует стать эвентуальным театром обострения военно-политической напряженности с катастрофическими последствиями. Неужели Германию и другие государства Европы такая перспектива устраивает? Неужели мифическая натовская солидарность для них важнее, чем безопасность миллионов европейских граждан?" - отметил дипломат.По словам Гаврилова, это "решение - грубый просчет США и ФРГ, демонстрирующий всему миру их твердолобую нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности"."Видимо, в Вашингоне и Берлине окончательно предали забвению уроки прошлого. Как бы то ни было, история показывает, что рано или поздно американцам придется с нами договариваться и убирать все это "железо" обратно к себе или уничтожать", - заключил глава делегации.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959080926.html
https://ria.ru/20240711/nato-1958935119.html
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европа, сша, в мире, германия, константин гаврилов, министерство обороны сша
Европа, США, В мире, Германия, Константин Гаврилов, Министерство обороны США
Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов

Гаврилов: Европа рискует стать театром обострения напряженности из-за США

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Решение разместить дальнобойные ракеты США на территории ФРГ с 2026 года - грубый просчет обеих стран, демонстрирующий всему миру их нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Осознанно или подсознательно американские стратеги подводят к тому, что с технической и теоретической точек зрения именно Европа рискует стать эвентуальным театром обострения военно-политической напряженности с катастрофическими последствиями. Неужели Германию и другие государства Европы такая перспектива устраивает? Неужели мифическая натовская солидарность для них важнее, чем безопасность миллионов европейских граждан?" - отметил дипломат.
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По словам Гаврилова, это "решение - грубый просчет США и ФРГ, демонстрирующий всему миру их твердолобую нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности".
"Видимо, в Вашингоне и Берлине окончательно предали забвению уроки прошлого. Как бы то ни было, история показывает, что рано или поздно американцам придется с нами договариваться и убирать все это "железо" обратно к себе или уничтожать", - заключил глава делегации.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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