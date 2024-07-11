https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959079079.html

Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов

Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов - РИА Новости, 11.07.2024

Европа рискует стать театром обострения напряженности, заявил Гаврилов

Решение разместить дальнобойные ракеты США на территории ФРГ с 2026 года - грубый просчет обеих стран, демонстрирующий всему миру их нацеленность на подрыв... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:19

2024-07-11T19:19

2024-07-11T19:39

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сша

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Решение разместить дальнобойные ракеты США на территории ФРГ с 2026 года - грубый просчет обеих стран, демонстрирующий всему миру их нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Осознанно или подсознательно американские стратеги подводят к тому, что с технической и теоретической точек зрения именно Европа рискует стать эвентуальным театром обострения военно-политической напряженности с катастрофическими последствиями. Неужели Германию и другие государства Европы такая перспектива устраивает? Неужели мифическая натовская солидарность для них важнее, чем безопасность миллионов европейских граждан?" - отметил дипломат.По словам Гаврилова, это "решение - грубый просчет США и ФРГ, демонстрирующий всему миру их твердолобую нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности"."Видимо, в Вашингоне и Берлине окончательно предали забвению уроки прошлого. Как бы то ни было, история показывает, что рано или поздно американцам придется с нами договариваться и убирать все это "железо" обратно к себе или уничтожать", - заключил глава делегации.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://ria.ru/20240711/gavrilov-1959080926.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958935119.html

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европа, сша, в мире, германия, константин гаврилов, министерство обороны сша