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В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа" - РИА Новости, 11.07.2024
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15:43 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/gagauziya-1959012601.html
В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа"
В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа" - РИА Новости, 11.07.2024
В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа"
Активист оппозиционного блока "Победа" Иван Паня, который проводил одиночный пикет против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:43
2024-07-11T15:43
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Активист оппозиционного блока "Победа" Иван Паня, который проводил одиночный пикет против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду, задержан в административном центре Гагаузии городе Комрате, сообщает портал Gagauzia24. В четверг исполняется три года прихода к власти правящей партии. Молдавский оппозиционный блок "Победа" провел в разных городах республики протесты против правления ПДС, которая имеет большинство голосов в парламенте страны. "В Комрате задержали муниципального советника Ивана Паню, который проводил одиночный пикет против правящей партии и Майи Санду. Полицейские потребовали от муниципального советника свернуть плакат с критикой Санду. А когда он отказался это сделать, полицейские заставили его сесть в автомобиль и увезли для разбирательств в инспекторат полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240709/gagauzija-1958447334.html
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в мире, комрат, гагаузия, молдавия, майя санду
В мире, Комрат, Гагаузия, Молдавия, Майя Санду
В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа"

Gagauzia24: активиста оппозиционного блока "Победа" задержали за одиночный пикет

© SputnikВ Гагаузии задержали муниципального советника Ивана Паня, который проводил одиночный пикет против правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду
В Гагаузии задержали муниципального советника Ивана Паня, который проводил одиночный пикет против правящей партии Действие и солидарность и президента Майи Санду - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Sputnik
В Гагаузии задержали муниципального советника Ивана Паня, который проводил одиночный пикет против правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Активист оппозиционного блока "Победа" Иван Паня, который проводил одиночный пикет против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду, задержан в административном центре Гагаузии городе Комрате, сообщает портал Gagauzia24.
В четверг исполняется три года прихода к власти правящей партии. Молдавский оппозиционный блок "Победа" провел в разных городах республики протесты против правления ПДС, которая имеет большинство голосов в парламенте страны.
Сотрудник правоохранительных органов возле офиса команды Илана Шора в Комрате - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Молдавская полиция провела обыски в офисе блока "Победа"
9 июля, 11:25
"В Комрате задержали муниципального советника Ивана Паню, который проводил одиночный пикет против правящей партии и Майи Санду. Полицейские потребовали от муниципального советника свернуть плакат с критикой Санду. А когда он отказался это сделать, полицейские заставили его сесть в автомобиль и увезли для разбирательств в инспекторат полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В Гагаузии задержали шесть оппозиционных активистов
9 июля, 12:08
 
В миреКомратГагаузияМолдавияМайя Санду
 
 
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