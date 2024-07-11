В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа"
Gagauzia24: активиста оппозиционного блока "Победа" задержали за одиночный пикет
© SputnikВ Гагаузии задержали муниципального советника Ивана Паня, который проводил одиночный пикет против правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду
© Sputnik
В Гагаузии задержали муниципального советника Ивана Паня, который проводил одиночный пикет против правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Активист оппозиционного блока "Победа" Иван Паня, который проводил одиночный пикет против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду, задержан в административном центре Гагаузии городе Комрате, сообщает портал Gagauzia24.
В четверг исполняется три года прихода к власти правящей партии. Молдавский оппозиционный блок "Победа" провел в разных городах республики протесты против правления ПДС, которая имеет большинство голосов в парламенте страны.
"В Комрате задержали муниципального советника Ивана Паню, который проводил одиночный пикет против правящей партии и Майи Санду. Полицейские потребовали от муниципального советника свернуть плакат с критикой Санду. А когда он отказался это сделать, полицейские заставили его сесть в автомобиль и увезли для разбирательств в инспекторат полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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