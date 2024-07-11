https://ria.ru/20240711/gagauziya-1959012601.html

В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа"

В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа" - РИА Новости, 11.07.2024

В Гагаузии задержали активиста оппозиционного блока "Победа"

Активист оппозиционного блока "Победа" Иван Паня, который проводил одиночный пикет против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:43

2024-07-11T15:43

2024-07-11T15:43

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Активист оппозиционного блока "Победа" Иван Паня, который проводил одиночный пикет против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду, задержан в административном центре Гагаузии городе Комрате, сообщает портал Gagauzia24. В четверг исполняется три года прихода к власти правящей партии. Молдавский оппозиционный блок "Победа" провел в разных городах республики протесты против правления ПДС, которая имеет большинство голосов в парламенте страны. "В Комрате задержали муниципального советника Ивана Паню, который проводил одиночный пикет против правящей партии и Майи Санду. Полицейские потребовали от муниципального советника свернуть плакат с критикой Санду. А когда он отказался это сделать, полицейские заставили его сесть в автомобиль и увезли для разбирательств в инспекторат полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240709/gagauzija-1958447334.html

https://ria.ru/20240709/moldaviya-1958457707.html

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в мире, комрат, гагаузия, молдавия, майя санду