https://ria.ru/20240711/gagauzija-1959021410.html

Трем активистов блока "Победа" получили по 30 суток ареста

Трем активистов блока "Победа" получили по 30 суток ареста - РИА Новости, 11.07.2024

Трем активистов блока "Победа" получили по 30 суток ареста

Трем активистам оппозиционного блока "Победа" из Гагаузии суд дал 30 суток ареста, для двух из них арест будет домашним, сообщила журналистам глава Гагаузской... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:07

2024-07-11T16:07

2024-07-11T22:40

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Трем активистам оппозиционного блока "Победа" из Гагаузии суд дал 30 суток ареста, для двух из них арест будет домашним, сообщила журналистам глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.Во вторник представитель блока "Победа" в административном центре автономии городе Комрате Василий Новак рассказал РИА Новости, что с утра в офисе блока проходят обыски, здание оцеплено полицией. Позже Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии заявил о задержании после обысков шести активистов блока "Победа" в Гагаузии. Жители региона собрались в четверг у здания суда в Кагуле, они требовали освободить задержанных."Кагульский суд вынес решение по отношению к шести жителям Гагаузской автономии. Дали 30 дней домашнего ареста и одному из задержанных 30 дней ареста. Мы не согласны с таким решением и будем добиваться справедливости", - сказала Гуцул.В пресс-службе главы Гагаузии сообщили, что арест коснулся трех из шести активистов, задержанных при обыске. Еще двух из них отпустили в четверг домой, так как не было запроса прокуроров задержать их на 30 суток, а одного сразу после обысков отправили в больницу с предынфарктным состоянием.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240711/gutsul-1959002554.html

https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду