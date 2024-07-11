https://ria.ru/20240711/frantsiya-1958924630.html

Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти

Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти - РИА Новости, 11.07.2024

Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти

Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:36

2024-07-11T11:36

2024-07-11T11:42

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РИМ, 11 июл – РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только отложила приход ее партии к власти. Ее слова приводит газета Corriere della Sera."Радость лишь откладывается, потому что нельзя продолжать игнорировать волю народа вечно. Как следует из названия, Национальное собрание должно представлять весь французский народ с точки зрения политического веса. Сегодня не так, но завтра будет так", - сказала она. По словам Ле Пен, нынешний расклад сил в парламенте выглядит запутанным, потому что неизвестно, "какую сторону будет представлять будущий премьер". "Мне это не кажется большим успехом (президента Эммануэля) Макрона", - сказала политик. Представляя депутатов "Национального объединения", Ле Пен отметила, что они получили больше голосов избирателей, чем любая другая отдельная партия. Снятие кандидатов других сил в пользу противников Ле Пен, подчеркнула она, лишило "Объединение" абсолютного большинства в нижней палате. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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