Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 11.07.2024 (обновлено: 11:42 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/frantsiya-1958924630.html
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти - РИА Новости, 11.07.2024
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти
Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:36
2024-07-11T11:42
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
парламент франции
парламентские выборы во франции — 2024
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_8dca34af96cf499a19ff4e766460ed00.jpg
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только отложила приход ее партии к власти. Ее слова приводит газета Corriere della Sera."Радость лишь откладывается, потому что нельзя продолжать игнорировать волю народа вечно. Как следует из названия, Национальное собрание должно представлять весь французский народ с точки зрения политического веса. Сегодня не так, но завтра будет так", - сказала она. По словам Ле Пен, нынешний расклад сил в парламенте выглядит запутанным, потому что неизвестно, "какую сторону будет представлять будущий премьер". "Мне это не кажется большим успехом (президента Эммануэля) Макрона", - сказала политик. Представляя депутатов "Национального объединения", Ле Пен отметила, что они получили больше голосов избирателей, чем любая другая отдельная партия. Снятие кандидатов других сил в пользу противников Ле Пен, подчеркнула она, лишило "Объединение" абсолютного большинства в нижней палате. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e55b76a52187fcb6aa5d8ad734799e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, парламент франции, парламентские выборы во франции — 2024, франция
В мире, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Парламент Франции, Парламентские выборы во Франции — 2024, Франция
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти

Ле Пен заявила, что ситуация после выборов отложила приход ее партии к власти

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только отложила приход ее партии к власти. Ее слова приводит газета Corriere della Sera.
"Радость лишь откладывается, потому что нельзя продолжать игнорировать волю народа вечно. Как следует из названия, Национальное собрание должно представлять весь французский народ с точки зрения политического веса. Сегодня не так, но завтра будет так", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
7 июля, 23:23
По словам Ле Пен, нынешний расклад сил в парламенте выглядит запутанным, потому что неизвестно, "какую сторону будет представлять будущий премьер". "Мне это не кажется большим успехом (президента Эммануэля) Макрона", - сказала политик.
Представляя депутатов "Национального объединения", Ле Пен отметила, что они получили больше голосов избирателей, чем любая другая отдельная партия. Снятие кандидатов других сил в пользу противников Ле Пен, подчеркнула она, лишило "Объединение" абсолютного большинства в нижней палате.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Прорыв "санитарного кордона" во Франции. Германии приготовиться
2 июля, 08:00
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронПарламент ФранцииПарламентские выборы во Франции — 2024Франция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала