https://ria.ru/20240711/frantsiya-1958924630.html
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти - РИА Новости, 11.07.2024
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти
Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:36
2024-07-11T11:36
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РИМ, 11 июл – РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только отложила приход ее партии к власти. Ее слова приводит газета Corriere della Sera."Радость лишь откладывается, потому что нельзя продолжать игнорировать волю народа вечно. Как следует из названия, Национальное собрание должно представлять весь французский народ с точки зрения политического веса. Сегодня не так, но завтра будет так", - сказала она. По словам Ле Пен, нынешний расклад сил в парламенте выглядит запутанным, потому что неизвестно, "какую сторону будет представлять будущий премьер". "Мне это не кажется большим успехом (президента Эммануэля) Макрона", - сказала политик. Представляя депутатов "Национального объединения", Ле Пен отметила, что они получили больше голосов избирателей, чем любая другая отдельная партия. Снятие кандидатов других сил в пользу противников Ле Пен, подчеркнула она, лишило "Объединение" абсолютного большинства в нижней палате. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, парламент франции, парламентские выборы во франции — 2024, франция
В мире, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Парламент Франции, Парламентские выборы во Франции — 2024, Франция
Ле Пен: выборы только отложили приход "Национального объединения" к власти
Ле Пен заявила, что ситуация после выборов отложила приход ее партии к власти
РИМ, 11 июл – РИА Новости.
Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен заявила, что ситуация после выборов в стране только отложила приход ее партии к власти. Ее слова приводит газета Corriere della Sera
.
"Радость лишь откладывается, потому что нельзя продолжать игнорировать волю народа вечно. Как следует из названия, Национальное собрание должно представлять весь французский народ с точки зрения политического веса. Сегодня не так, но завтра будет так", - сказала она.
По словам Ле Пен, нынешний расклад сил в парламенте выглядит запутанным, потому что неизвестно, "какую сторону будет представлять будущий премьер". "Мне это не кажется большим успехом (президента Эммануэля) Макрона", - сказала политик.
Представляя депутатов "Национального объединения", Ле Пен отметила, что они получили больше голосов избирателей, чем любая другая отдельная партия. Снятие кандидатов других сил в пользу противников Ле Пен, подчеркнула она, лишило "Объединение" абсолютного большинства в нижней палате.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.