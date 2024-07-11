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Больше 200 участников обсудят развитие туризма на форуме "Таргим" - РИА Новости, 11.07.2024
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Республика Ингушетия
 
17:57 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/forum-1959053831.html
Больше 200 участников обсудят развитие туризма на форуме "Таргим"
Больше 200 участников обсудят развитие туризма на форуме "Таргим" - РИА Новости, 11.07.2024
Больше 200 участников обсудят развитие туризма на форуме "Таргим"
Больше 200 молодых людей из более чем 35 регионов страны примут участие во всероссийском форуме "Таргим" Ингушетии, который в этом году посвящен развитию... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:57
2024-07-11T17:57
республика ингушетия
туризм
форум
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Больше 200 молодых людей из более чем 35 регионов страны примут участие во всероссийском форуме "Таргим" Ингушетии, который в этом году посвящен развитию внутреннего и внешнего туризма и IT-программированию, сообщила пресс-служба главы региона. Участников мероприятия, которое продлится до 15 июля, ждут интерактивные сессии, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, кейс-чемпионаты, дебаты, проектные работы и культурно-развлекательные мероприятия. "Всероссийский образовательный форум "Таргим-2024" объединит свыше 200 молодых активистов, студентов и предпринимателей более чем из 35 регионов. В этом году он будет посвящен вопросам развития внутреннего и внешнего туризма, прокачке личностных и командных качеств и IT-программированию", - говорится в сообщении. По мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, участие в форуме поможет молодым специалистам развить свои профессиональные навыки, наработать ценный опыт и подготовиться к будущей карьере. "Форум "Таргим" – это шанс получить новые знания и навыки, которые помогут молодежи расширить свой кругозор и профессиональные горизонты, раскрыть и развить таланты и обменяться креативными идеями", – заметил он. По итогам форума планируется создание новых проектов и инициатив, которые могут быть реализованы на региональном и федеральном уровнях. Также пройдет грантовый конкурс, победители которого получат до 500 тысяч рублей на реализацию своих идей. Общий объем грантов составляет более 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240704/dorogi-1957363899.html
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туризм, форум, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Туризм, Форум, Махмуд-Али Калиматов

Больше 200 участников обсудят развитие туризма на форуме "Таргим"

© iStock.com / vlad_karavaevКонференция
Конференция - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© iStock.com / vlad_karavaev
Конференция
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Больше 200 молодых людей из более чем 35 регионов страны примут участие во всероссийском форуме "Таргим" Ингушетии, который в этом году посвящен развитию внутреннего и внешнего туризма и IT-программированию, сообщила пресс-служба главы региона.
Участников мероприятия, которое продлится до 15 июля, ждут интерактивные сессии, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, кейс-чемпионаты, дебаты, проектные работы и культурно-развлекательные мероприятия.
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"Всероссийский образовательный форум "Таргим-2024" объединит свыше 200 молодых активистов, студентов и предпринимателей более чем из 35 регионов. В этом году он будет посвящен вопросам развития внутреннего и внешнего туризма, прокачке личностных и командных качеств и IT-программированию", - говорится в сообщении.
По мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, участие в форуме поможет молодым специалистам развить свои профессиональные навыки, наработать ценный опыт и подготовиться к будущей карьере.
"Форум "Таргим" – это шанс получить новые знания и навыки, которые помогут молодежи расширить свой кругозор и профессиональные горизонты, раскрыть и развить таланты и обменяться креативными идеями", – заметил он.
По итогам форума планируется создание новых проектов и инициатив, которые могут быть реализованы на региональном и федеральном уровнях. Также пройдет грантовый конкурс, победители которого получат до 500 тысяч рублей на реализацию своих идей. Общий объем грантов составляет более 5 миллионов рублей.
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Республика ИнгушетияТуризмФорумМахмуд-Али Калиматов
 
 
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