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В деле о захвате заложников в Ростове-на-Дону появился второй фигурант - РИА Новости, 11.07.2024
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15:20 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/figurant-1959001305.html
В деле о захвате заложников в Ростове-на-Дону появился второй фигурант
В деле о захвате заложников в Ростове-на-Дону появился второй фигурант - РИА Новости, 11.07.2024
В деле о захвате заложников в Ростове-на-Дону появился второй фигурант
Второй фигурант появился в деле о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, он арестован до 15 августа, сообщил журналистам представитель судов региона. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:20
2024-07-11T15:20
происшествия
ростов-на-дону
россия
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Второй фигурант появился в деле о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, он арестован до 15 августа, сообщил журналистам представитель судов региона. "Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гандалоева Малика Умарбековича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 313 УК РФ, по 15.08.2024 включительно", - сказал он. Гандалоев обвиняется по статье о побеге из места лишения свободы, совершенном с применением насилия. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240711/sizo-1958941114.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Захват заложников в ростовском СИЗО
В деле о захвате заложников в Ростове-на-Дону появился второй фигурант

В деле о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону появился второй фигурант

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Второй фигурант появился в деле о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, он арестован до 15 августа, сообщил журналистам представитель судов региона.
"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гандалоева Малика Умарбековича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 313 УК РФ, по 15.08.2024 включительно", - сказал он.
Гандалоев обвиняется по статье о побеге из места лишения свободы, совершенном с применением насилия.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Участник захвата заложников в СИЗО принял участие в следственных действиях
Вчера, 12:30
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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