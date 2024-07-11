В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие
Сийярто: ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием стран Западных Балкан
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Политика расширения ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием в сообщество стран Западных Балкан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Страны Западных Балкан ждут членства в ЕС в среднем более 15 лет. Если не удастся ускорить вступление западно-балканских стран в ЕС, вся политика расширения потеряет доверие. Может, кто-то именно этого и хочет, но мы этого не допустим", - написал Сийярто в соцсети Facebook* после встречи с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
По словам Сийярто, Венгрия за полгода своего председательства в Совете ЕС намерена помочь Черногории "закрыть как минимум семь глав переговоров" о вступлении в сообщество.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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