https://ria.ru/20240711/evrosoyuz-1958867020.html

В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие

В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие - РИА Новости, 11.07.2024

В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие

Политика расширения ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием в сообщество стран Западных Балкан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:10

2024-07-11T01:10

2024-07-11T01:10

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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Политика расширения ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием в сообщество стран Западных Балкан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Страны Западных Балкан ждут членства в ЕС в среднем более 15 лет. Если не удастся ускорить вступление западно-балканских стран в ЕС, вся политика расширения потеряет доверие. Может, кто-то именно этого и хочет, но мы этого не допустим", - написал Сийярто в соцсети Facebook* после встречи с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем на полях саммита НАТО в Вашингтоне. По словам Сийярто, Венгрия за полгода своего председательства в Совете ЕС намерена помочь Черногории "закрыть как минимум семь глав переговоров" о вступлении в сообщество. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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в мире, черногория, венгрия, россия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато