Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/evrosoyuz-1958867020.html
В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие
В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие - РИА Новости, 11.07.2024
В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие
Политика расширения ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием в сообщество стран Западных Балкан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:10
2024-07-11T01:10
в мире
черногория
венгрия
россия
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Политика расширения ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием в сообщество стран Западных Балкан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Страны Западных Балкан ждут членства в ЕС в среднем более 15 лет. Если не удастся ускорить вступление западно-балканских стран в ЕС, вся политика расширения потеряет доверие. Может, кто-то именно этого и хочет, но мы этого не допустим", - написал Сийярто в соцсети Facebook* после встречи с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем на полях саммита НАТО в Вашингтоне. По словам Сийярто, Венгрия за полгода своего председательства в Совете ЕС намерена помочь Черногории "закрыть как минимум семь глав переговоров" о вступлении в сообщество. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
черногория
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черногория, венгрия, россия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Черногория, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
В Венгрии заявили, что политика расширения ЕС потеряет доверие

Сийярто: ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием стран Западных Балкан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Политика расширения ЕС потеряет доверие, если не ускорить прием в сообщество стран Западных Балкан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Страны Западных Балкан ждут членства в ЕС в среднем более 15 лет. Если не удастся ускорить вступление западно-балканских стран в ЕС, вся политика расширения потеряет доверие. Может, кто-то именно этого и хочет, но мы этого не допустим", - написал Сийярто в соцсети Facebook* после встречи с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
Вчера, 08:00
По словам Сийярто, Венгрия за полгода своего председательства в Совете ЕС намерена помочь Черногории "закрыть как минимум семь глав переговоров" о вступлении в сообщество.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
 
В миреЧерногорияВенгрияРоссияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала