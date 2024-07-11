https://ria.ru/20240711/evakuatsiya-1958980779.html

Киев бросает стариков при эвакуации из Харьковской области, заявил Ганчев

Киев бросает стариков при эвакуации из Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.07.2024

Киев бросает стариков при эвакуации из Харьковской области, заявил Ганчев

Украинские власти продолжают эвакуировать детей из прифронтовых районов Харьковской области, бросают стариков, обвиняя их в том, что ждут русских, сообщил глава РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:26

2024-07-11T14:26

2024-07-11T14:27

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

виталий ганчев

украина

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинские власти продолжают эвакуировать детей из прифронтовых районов Харьковской области, бросают стариков, обвиняя их в том, что ждут русских, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Во время пресс-конференции он отметил, что киевский режим дальше продолжает эвакуационные мероприятия в прифронтовых районах Харьковской области, разделяя людей на "своих и чужих", обвиняя тех, кто отказывается покидать территорию, в поддержке России. "Мы об этом и так знаем, что там многие наши жители ждут нас, ждут русских. Но не отменяет это мероприятий украинской стороны. Прежде всего, они стараются вывезти на Западную Украину детей. Я так понимаю, для них самое главное – это сохранить ту часть населения, которая сможет завтра уже с промытыми мозгами встать опять с оружием в руках. А стариков - по тем людям, которых мы сейчас помогаем вместе с военными эвакуировать на территорию России, мы видим, что основная часть - это люди уже преклонного возраста, ближе к пенсионному возрасту. Старики их не особо интересуют, их просто бросают там, обвиняя в том, что они ждут русских, и уезжают", - сказал Ганчев журналистам.

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

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харьковская область, россия, виталий ганчев, украина