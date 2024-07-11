https://ria.ru/20240711/evakuatsiya-1958976556.html

Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей

Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей - РИА Новости, 11.07.2024

Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей

Из Харьковской области с начала освободительной операции за два месяца эвакуировано 260 мирных жителей, они размещены в ПВР на территории России, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:09

2024-07-11T14:09

2024-07-11T14:09

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в мире

харьковская область

виталий ганчев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Из Харьковской области с начала освободительной операции за два месяца эвакуировано 260 мирных жителей, они размещены в ПВР на территории России, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "За два месяца с начала освободительной операции по северной территории уже эвакуировано 260 человек, которым на сегодняшний день удалось выехать. Мы помогли распределиться им на территории России в пунктах временного размещения", - сказал Ганчев на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, виталий ганчев, украина, вооруженные силы рф