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Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/evakuatsiya-1958976556.html
Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей
Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей - РИА Новости, 11.07.2024
Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей
Из Харьковской области с начала освободительной операции за два месяца эвакуировано 260 мирных жителей, они размещены в ПВР на территории России, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:09
2024-07-11T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Из Харьковской области с начала освободительной операции за два месяца эвакуировано 260 мирных жителей, они размещены в ПВР на территории России, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "За два месяца с начала освободительной операции по северной территории уже эвакуировано 260 человек, которым на сегодняшний день удалось выехать. Мы помогли распределиться им на территории России в пунктах временного размещения", - сказал Ганчев на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы РФ
Из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей

Ганчев: из Харьковской области за два месяца эвакуировали 260 мирных жителей

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВоеннослужащие угощают конфетами ребенка на одной из улиц в городе Купянск
Военнослужащие угощают конфетами ребенка на одной из улиц в городе Купянск - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Военнослужащие угощают конфетами ребенка на одной из улиц в городе Купянск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Из Харьковской области с начала освободительной операции за два месяца эвакуировано 260 мирных жителей, они размещены в ПВР на территории России, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"За два месяца с начала освободительной операции по северной территории уже эвакуировано 260 человек, которым на сегодняшний день удалось выехать. Мы помогли распределиться им на территории России в пунктах временного размещения", - сказал Ганчев на пресс-конференции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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