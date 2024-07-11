https://ria.ru/20240711/erevan-1958972011.html
Бизнес-миссия российских экспортеров начала работу в Ереване
Бизнес-миссия российских экспортеров начала работу в Ереване - РИА Новости, 11.07.2024
Бизнес-миссия российских экспортеров начала работу в Ереване
В столице Армении, Ереване, начала свою работу бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Центром поддержки экспорта Алтайского края, открытие... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:03
2024-07-11T14:03
2024-07-11T14:03
экономика
армения
ереван
алтайский край
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В столице Армении, Ереване, начала свою работу бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Центром поддержки экспорта Алтайского края, открытие состоялось 9 июля в офисе представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Армении, где представители РЭЦ и алтайского бизнеса обсудили потенциал местного рынка, планы по развитию торговых отношений, вопросы продвижения российских товаров, сообщает центр."В рамках миссии, которая продлится до 12 июля, пять ведущих производителей продуктов питания, косметики и бытовой химии из Алтайского края представят свою продукцию армянскому бизнесу", - говорится в сообщении.Всего запланировано более 60 встреч.Руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян рассказал участникам бизнес-миссии об особенностях работы с армянскими партнерами, текущей структуре и потенциале российского экспорта в Армению, а также презентовал продукты и услуги РЭЦ, которые помогают малому и среднему бизнесу развивать экспортную деятельность."Армянский рынок открыт для российских товаров и предлагает широкие возможности для наших экспортеров. Важно не только показать качество российской продукции, но и предложить конкурентные условия сотрудничества для армянской стороны. Для этого можно воспользоваться инструментами Группы РЭЦ", — отметил глава представительстваОсобое внимание он уделил финансовым продуктам РЭЦ, направленным на минимизацию рисков экспортеров, работающих с иностранными партнерами на условии отсрочки платежа. Среди них — "Страхование отсрочки платежа для МСП", доступное для заказа на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", и "Безрегрессный экспортный факторинг для МСП"."Мы уверены, что данная бизнес-миссия станет заметным шагом на пути укрепления экономических связей между Россией и Арменией и откроет новые перспективы для российских производителей на армянском рынке", — добавил Енокян.РЭЦ уточняет, что его представительство предоставляет экспортерам широкий спектр услуг: поиск покупателей, организация переговоров и многое другое. Предприниматели также могут рассчитывать на проверку надежности армянских контрагентов и реализацию своих бизнес-проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.
https://ria.ru/20240711/rets-1958922011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, ереван, алтайский край, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Армения, Ереван, Алтайский край, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В столице Армении, Ереване, начала свою работу бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Центром поддержки экспорта Алтайского края, открытие состоялось 9 июля в офисе представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Армении, где представители РЭЦ и алтайского бизнеса обсудили потенциал местного рынка, планы по развитию торговых отношений, вопросы продвижения российских товаров, сообщает центр.
"В рамках миссии, которая продлится до 12 июля, пять ведущих производителей продуктов питания, косметики и бытовой химии из Алтайского края представят свою продукцию армянскому бизнесу", - говорится в сообщении.
Всего запланировано более 60 встреч.
Руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян рассказал участникам бизнес-миссии об особенностях работы с армянскими партнерами, текущей структуре и потенциале российского экспорта в Армению, а также презентовал продукты и услуги РЭЦ, которые помогают малому и среднему бизнесу развивать экспортную деятельность.
"Армянский рынок открыт для российских товаров и предлагает широкие возможности для наших экспортеров. Важно не только показать качество российской продукции, но и предложить конкурентные условия сотрудничества для армянской стороны. Для этого можно воспользоваться инструментами Группы РЭЦ", — отметил глава представительства
Особое внимание он уделил финансовым продуктам РЭЦ
, направленным на минимизацию рисков экспортеров, работающих с иностранными партнерами на условии отсрочки платежа. Среди них — "Страхование отсрочки платежа для МСП", доступное для заказа на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", и "Безрегрессный экспортный факторинг для МСП".
"Мы уверены, что данная бизнес-миссия станет заметным шагом на пути укрепления экономических связей между Россией и Арменией и откроет новые перспективы для российских производителей на армянском рынке", — добавил Енокян.
РЭЦ уточняет, что его представительство предоставляет экспортерам широкий спектр услуг: поиск покупателей, организация переговоров и многое другое. Предприниматели также могут рассчитывать на проверку надежности армянских контрагентов и реализацию своих бизнес-проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.