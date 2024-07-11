https://ria.ru/20240711/erevan-1958972011.html

Бизнес-миссия российских экспортеров начала работу в Ереване

Бизнес-миссия российских экспортеров начала работу в Ереване - РИА Новости, 11.07.2024

Бизнес-миссия российских экспортеров начала работу в Ереване

В столице Армении, Ереване, начала свою работу бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Центром поддержки экспорта Алтайского края, открытие... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:03

2024-07-11T14:03

2024-07-11T14:03

экономика

армения

ереван

алтайский край

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В столице Армении, Ереване, начала свою работу бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Центром поддержки экспорта Алтайского края, открытие состоялось 9 июля в офисе представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Армении, где представители РЭЦ и алтайского бизнеса обсудили потенциал местного рынка, планы по развитию торговых отношений, вопросы продвижения российских товаров, сообщает центр."В рамках миссии, которая продлится до 12 июля, пять ведущих производителей продуктов питания, косметики и бытовой химии из Алтайского края представят свою продукцию армянскому бизнесу", - говорится в сообщении.Всего запланировано более 60 встреч.Руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян рассказал участникам бизнес-миссии об особенностях работы с армянскими партнерами, текущей структуре и потенциале российского экспорта в Армению, а также презентовал продукты и услуги РЭЦ, которые помогают малому и среднему бизнесу развивать экспортную деятельность."Армянский рынок открыт для российских товаров и предлагает широкие возможности для наших экспортеров. Важно не только показать качество российской продукции, но и предложить конкурентные условия сотрудничества для армянской стороны. Для этого можно воспользоваться инструментами Группы РЭЦ", — отметил глава представительстваОсобое внимание он уделил финансовым продуктам РЭЦ, направленным на минимизацию рисков экспортеров, работающих с иностранными партнерами на условии отсрочки платежа. Среди них — "Страхование отсрочки платежа для МСП", доступное для заказа на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", и "Безрегрессный экспортный факторинг для МСП"."Мы уверены, что данная бизнес-миссия станет заметным шагом на пути укрепления экономических связей между Россией и Арменией и откроет новые перспективы для российских производителей на армянском рынке", — добавил Енокян.РЭЦ уточняет, что его представительство предоставляет экспортерам широкий спектр услуг: поиск покупателей, организация переговоров и многое другое. Предприниматели также могут рассчитывать на проверку надежности армянских контрагентов и реализацию своих бизнес-проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ.

https://ria.ru/20240711/rets-1958922011.html

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алтайский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, армения, ереван, алтайский край, российский экспортный центр (рэц)