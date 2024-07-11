https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html

Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии - РИА Новости, 11.07.2024

Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии в письменном интервью изданию Newsweek. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:53

2024-07-11T16:53

2024-07-11T16:53

в мире

сирия

реджеп тайип эрдоган

сша

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии в письменном интервью изданию Newsweek. "Мы - нация, которая больше всех страдает от конфликта в Сирии, нашем соседе. Соединённые Штаты поддерживают не курдов в Сирии, а террористов. Именно мы поддерживаем сирийских курдов и защищаем их права. Террористическая организация РПК/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции как террористическая организация – ред.) ведёт террористическую деятельность в регионе под прикрытием SDF. Она особенно преследует сирийских курдов. Именно эти террористы, поддерживаемые США, угрожают курдам, арабам и туркменам в регионе и изгоняют их со своих земель", - сказал турецкий лидер. По его словам, решением всех конфликтов является новое социальное объединение в Сирии на основе территориальной целостности. "Мы хотим, чтобы Сирия была не страной, где региональные и мировые державы ведут вооружённую борьбу, а процветающим государством, полностью свободным от терроризма и управляемым сирийцами", - сказал турецкий лидер. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным, призывая Анкару вывести войска. В июне член комитета по примирению в сирийской провинции Хама Умар Рахмон сообщил РИА Новости, что публичные переговоры турецкой и сирийской делегаций могут состояться в Астане или Багдаде, политики могут обсудить в том числе борьбу с SDF. Сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html

https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957652040.html

https://ria.ru/20240327/erdogan-1936204360.html

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в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, турция