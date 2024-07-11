Израиль относится к Газе как к тюрьме под открытым небом, заявил Эрдоган
Эрдоган: Израиль обращается с Газой как с тюрьмой под открытым небом
© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Израиль обращается с Газой как с "тюрьмой под открытым небом", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek.
"То, что происходит между Израилем и Газой - это не война. Это израильские атаки на Газу, игнорирующие права человека и международное право, и вызванные этим массовые убийства. Палестинцы просто защищают свои дома, улицы и родину в Газе. Израиль целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре Газы, где живут и укрываются мирные жители. Мы возражаем против этого с первого дня", - сказал турецкий лидер/
По его словам, Израиль начал свои атаки на Газу не 7 октября 2023 года.
"Израиль уже много лет обращается с Газой как с тюрьмой под открытым небом. Они отнимают у палестинцев их дома, предприятия и сельскохозяйственные угодья на всей палестинской территории… Только подумайте: кто-то приходит к вам в дом с израильским солдатом, выгоняет вас, говоря, что теперь ваш дом принадлежит ему. Именно это и происходит в Палестине", - добавил Эрдоган.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения "ХАМАС" проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом "ХАМАС".
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.