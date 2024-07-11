https://ria.ru/20240711/erdogan-1959011565.html

Израиль относится к Газе как к тюрьме под открытым небом, заявил Эрдоган

Израиль относится к Газе как к тюрьме под открытым небом, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.07.2024

Израиль относится к Газе как к тюрьме под открытым небом, заявил Эрдоган

Израиль обращается с Газой как с "тюрьмой под открытым небом", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:42

2024-07-11T15:42

2024-07-11T15:44

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израиль

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армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Израиль обращается с Газой как с "тюрьмой под открытым небом", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью изданию Newsweek."То, что происходит между Израилем и Газой - это не война. Это израильские атаки на Газу, игнорирующие права человека и международное право, и вызванные этим массовые убийства. Палестинцы просто защищают свои дома, улицы и родину в Газе. Израиль целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре Газы, где живут и укрываются мирные жители. Мы возражаем против этого с первого дня", - сказал турецкий лидер/По его словам, Израиль начал свои атаки на Газу не 7 октября 2023 года. "Израиль уже много лет обращается с Газой как с тюрьмой под открытым небом. Они отнимают у палестинцев их дома, предприятия и сельскохозяйственные угодья на всей палестинской территории… Только подумайте: кто-то приходит к вам в дом с израильским солдатом, выгоняет вас, говоря, что теперь ваш дом принадлежит ему. Именно это и происходит в Палестине", - добавил Эрдоган. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения "ХАМАС" проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом "ХАМАС". МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240711/gaza-1958867763.html

https://ria.ru/20240704/gaza-1957444519.html

https://ria.ru/20240707/erdogan-1958025096.html

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турция

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в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа