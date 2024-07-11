https://ria.ru/20240711/energodar-1959008843.html

В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар

В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар - РИА Новости, 11.07.2024

В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар

Пожар, возникший рядом с Энергодаром Запорожской области после обстрела города украинскими войсками, тушат силами спасателей города, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:34

2024-07-11T15:34

2024-07-11T15:34

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Пожар, возникший рядом с Энергодаром Запорожской области после обстрела города украинскими войсками, тушат силами спасателей города, сообщается в Telegram-канале городской администрации. ВСУ нанесли в среду удар по Энергодару, повреждено остекление в здании водозабора. В городе было нарушено штатное электроснабжение. "После вчерашней атаки ВСУ с новой силой разгорелся лесной пожар вблизи Энергодара. Все городские силы брошены на тушение", - сообщили в администрации города. В администрации отметили, что дым от пожара заполнил улицы города. Жителей ближайших к пожару домов попросили заткнуть окна и двери тряпками.

https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html

энергодар

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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, россия