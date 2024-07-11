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В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/energodar-1959008843.html
В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар
В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар - РИА Новости, 11.07.2024
В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар
Пожар, возникший рядом с Энергодаром Запорожской области после обстрела города украинскими войсками, тушат силами спасателей города, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:34
2024-07-11T15:34
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Пожар, возникший рядом с Энергодаром Запорожской области после обстрела города украинскими войсками, тушат силами спасателей города, сообщается в Telegram-канале городской администрации. ВСУ нанесли в среду удар по Энергодару, повреждено остекление в здании водозабора. В городе было нарушено штатное электроснабжение. "После вчерашней атаки ВСУ с новой силой разгорелся лесной пожар вблизи Энергодара. Все городские силы брошены на тушение", - сообщили в администрации города. В администрации отметили, что дым от пожара заполнил улицы города. Жителей ближайших к пожару домов попросили заткнуть окна и двери тряпками.
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В Запорожской области после обстрела ВСУ тушат лесной пожар

Спасатели тушат лесной пожар рядом с Энергодаром после обстрела ВСУ

© Фото : Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара/TelegramСпасатели МЧС на месте лесного пожара, произошедшего в результате атаки ВСУ вблизи Энергодара
Спасатели МЧС на месте лесного пожара, произошедшего в результате атаки ВСУ вблизи Энергодара - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара/Telegram
Спасатели МЧС на месте лесного пожара, произошедшего в результате атаки ВСУ вблизи Энергодара
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Пожар, возникший рядом с Энергодаром Запорожской области после обстрела города украинскими войсками, тушат силами спасателей города, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
ВСУ нанесли в среду удар по Энергодару, повреждено остекление в здании водозабора. В городе было нарушено штатное электроснабжение.
"После вчерашней атаки ВСУ с новой силой разгорелся лесной пожар вблизи Энергодара. Все городские силы брошены на тушение", - сообщили в администрации города.
В администрации отметили, что дым от пожара заполнил улицы города. Жителей ближайших к пожару домов попросили заткнуть окна и двери тряпками.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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