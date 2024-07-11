https://ria.ru/20240711/ekonomika-1958876538.html
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт
России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T04:52
2024-07-11T04:52
2024-07-11T04:52
россия
ссср
сергей караганов
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Пока у меня нет ощущения, что экономика России все больше превращается в так называемую "экономику Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, но опасность эту иметь в виду, естественно, следует", - сказал он. Однако преувеличивать ее, по его словам, тоже не стоит. "Хотя в СССР расходы на военные цели всегда держались в строжайшем секрете, знаю, что порой они и расходы на внешнеполитические проекты доходили до трети ВВП как минимум, сейчас же бюджет обороны России составляет 6-7% ВВП. Плюс пару на другие внешние цели", - подчеркнул собеседник агентства. Впрочем, и это немало, заметил Караганов, "нельзя опять надорвать народ, как это сделал СССР". "Повторять тот советский опыт ни в коем случае нельзя. Да сегодня это и невозможно. Потому что современное российское общество, слава Богу, куда более открытое", - заключил Караганов.
https://ria.ru/20240711/preobrazovaniya-1958874786.html
https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Россия, СССР, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт
Караганов: России нельзя повторять советский опыт экономики Калашникова
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Пока у меня нет ощущения, что экономика России все больше превращается в так называемую "экономику Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, но опасность эту иметь в виду, естественно, следует", - сказал он.
Однако преувеличивать ее, по его словам, тоже не стоит.
"Хотя в СССР
расходы на военные цели всегда держались в строжайшем секрете, знаю, что порой они и расходы на внешнеполитические проекты доходили до трети ВВП как минимум, сейчас же бюджет обороны России составляет 6-7% ВВП. Плюс пару на другие внешние цели", - подчеркнул собеседник агентства.
Впрочем, и это немало, заметил Караганов, "нельзя опять надорвать народ, как это сделал СССР".
"Повторять тот советский опыт ни в коем случае нельзя. Да сегодня это и невозможно. Потому что современное российское общество, слава Богу, куда более открытое", - заключил Караганов.