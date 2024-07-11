https://ria.ru/20240711/ekonomika-1958876538.html

Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт

Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2024

Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт

России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:52

2024-07-11T04:52

2024-07-11T04:52

россия

ссср

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Пока у меня нет ощущения, что экономика России все больше превращается в так называемую "экономику Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, но опасность эту иметь в виду, естественно, следует", - сказал он. Однако преувеличивать ее, по его словам, тоже не стоит. "Хотя в СССР расходы на военные цели всегда держались в строжайшем секрете, знаю, что порой они и расходы на внешнеполитические проекты доходили до трети ВВП как минимум, сейчас же бюджет обороны России составляет 6-7% ВВП. Плюс пару на другие внешние цели", - подчеркнул собеседник агентства. Впрочем, и это немало, заметил Караганов, "нельзя опять надорвать народ, как это сделал СССР". "Повторять тот советский опыт ни в коем случае нельзя. Да сегодня это и невозможно. Потому что современное российское общество, слава Богу, куда более открытое", - заключил Караганов.

https://ria.ru/20240711/preobrazovaniya-1958874786.html

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

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россия, ссср, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), экономика