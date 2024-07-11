Рейтинг@Mail.ru
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ekonomika-1958876538.html
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт
России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T04:52
2024-07-11T04:52
россия
ссср
сергей караганов
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Пока у меня нет ощущения, что экономика России все больше превращается в так называемую "экономику Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, но опасность эту иметь в виду, естественно, следует", - сказал он. Однако преувеличивать ее, по его словам, тоже не стоит. "Хотя в СССР расходы на военные цели всегда держались в строжайшем секрете, знаю, что порой они и расходы на внешнеполитические проекты доходили до трети ВВП как минимум, сейчас же бюджет обороны России составляет 6-7% ВВП. Плюс пару на другие внешние цели", - подчеркнул собеседник агентства. Впрочем, и это немало, заметил Караганов, "нельзя опять надорвать народ, как это сделал СССР". "Повторять тот советский опыт ни в коем случае нельзя. Да сегодня это и невозможно. Потому что современное российское общество, слава Богу, куда более открытое", - заключил Караганов.
https://ria.ru/20240711/preobrazovaniya-1958874786.html
https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Россия, СССР, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт

Караганов: России нельзя повторять советский опыт экономики Калашникова

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России ни в коем случае нельзя повторять советский опыт так называемой "экономики Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Пока у меня нет ощущения, что экономика России все больше превращается в так называемую "экономику Калашникова", когда все больше денег уходит на военные цели, но опасность эту иметь в виду, естественно, следует", - сказал он.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Политолог назвал четыре составляющие силы российского общества
03:36
Однако преувеличивать ее, по его словам, тоже не стоит.
"Хотя в СССР расходы на военные цели всегда держались в строжайшем секрете, знаю, что порой они и расходы на внешнеполитические проекты доходили до трети ВВП как минимум, сейчас же бюджет обороны России составляет 6-7% ВВП. Плюс пару на другие внешние цели", - подчеркнул собеседник агентства.
Впрочем, и это немало, заметил Караганов, "нельзя опять надорвать народ, как это сделал СССР".
"Повторять тот советский опыт ни в коем случае нельзя. Да сегодня это и невозможно. Потому что современное российское общество, слава Богу, куда более открытое", - заключил Караганов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Запад в депрессии — Россию ему не догнать и не перегнать
7 июля, 08:00
 
РоссияСССРСергей КарагановВысшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала