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В Тульской области десантники совершили первые прыжки с парашютом

В Тульской области десантники совершили первые прыжки с парашютом - РИА Новости, 11.07.2024

В Тульской области десантники совершили первые прыжки с парашютом

Военнослужащие ВДВ, призванные в ходе весенней кампании 2024 года, совершили свои первые прыжки с парашютом в Тульской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T05:15

2024-07-11T05:15

2024-07-11T05:15

безопасность

тульская область

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВДВ, призванные в ходе весенней кампании 2024 года, совершили свои первые прыжки с парашютом в Тульской области, сообщили в Минобороны РФ. "На аэродроме Клоково военнослужащие по призыву 2024 года совершили свой первый прыжок из самолета Ан-2. Десантирование совершалось с основным парашютом Д-10 и запасным парашютом З-5 из самолетов Ан-2 с высоты 1 тыс. метров при скорости полета воздушного судна около 160 километров в час и интервалом отделения парашютистов в три секунды. Личный состав десантировался на площадку приземления "Хомяково", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что прыжки отрабатывались в комплексе с занятиями по боевой подготовке - отработкой захвата объектов условного противника и марш-броском до назначенного района. Всего в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 500 прыжков с парашютом.

https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html

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безопасность, тульская область, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф