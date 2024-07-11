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В Тульской области десантники совершили первые прыжки с парашютом
В Тульской области десантники совершили первые прыжки с парашютом - РИА Новости, 11.07.2024
В Тульской области десантники совершили первые прыжки с парашютом
Военнослужащие ВДВ, призванные в ходе весенней кампании 2024 года, совершили свои первые прыжки с парашютом в Тульской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:15
2024-07-11T05:15
2024-07-11T05:15
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВДВ, призванные в ходе весенней кампании 2024 года, совершили свои первые прыжки с парашютом в Тульской области, сообщили в Минобороны РФ. "На аэродроме Клоково военнослужащие по призыву 2024 года совершили свой первый прыжок из самолета Ан-2. Десантирование совершалось с основным парашютом Д-10 и запасным парашютом З-5 из самолетов Ан-2 с высоты 1 тыс. метров при скорости полета воздушного судна около 160 километров в час и интервалом отделения парашютистов в три секунды. Личный состав десантировался на площадку приземления "Хомяково", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что прыжки отрабатывались в комплексе с занятиями по боевой подготовке - отработкой захвата объектов условного противника и марш-броском до назначенного района. Всего в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 500 прыжков с парашютом.
https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html
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безопасность, тульская область, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Безопасность, Тульская область, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
В Тульской области десантники совершили первые прыжки с парашютом
Минобороны: в Тульской области призывники совершили первые прыжки с парашютом
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВДВ, призванные в ходе весенней кампании 2024 года, совершили свои первые прыжки с парашютом в Тульской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На аэродроме Клоково военнослужащие по призыву 2024 года совершили свой первый прыжок из самолета Ан-2. Десантирование совершалось с основным парашютом Д-10 и запасным парашютом З-5 из самолетов Ан-2 с высоты 1 тыс. метров при скорости полета воздушного судна около 160 километров в час и интервалом отделения парашютистов в три секунды. Личный состав десантировался на площадку приземления "Хомяково", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что прыжки отрабатывались в комплексе с занятиями по боевой подготовке - отработкой захвата объектов условного противника и марш-броском до назначенного района.
Всего в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 500 прыжков с парашютом.