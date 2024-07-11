https://ria.ru/20240711/derevya-1958969180.html
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья - РИА Новости, 11.07.2024
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:52
2024-07-11T13:52
2024-07-11T14:52
хорошие новости
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958965818_0:289:960:829_1920x0_80_0_0_7cc72d4405fcabbed6198c97e3203a1c.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения."Всемирный день шоколада 11 июля ознаменовался цветением какао-деревьев в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками. Удивительное явление могут увидеть все посетители", — говорится в посте.Отмечается, что гости Аптекарского огорода могут увидеть три таких дерева, самому старому из которых более 18 лет.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958965818_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_adc662858c902ed440fbc472970298bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья