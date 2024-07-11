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В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья - РИА Новости, 11.07.2024
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13:52 11.07.2024 (обновлено: 14:52 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/derevya-1958969180.html
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья - РИА Новости, 11.07.2024
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:52
2024-07-11T14:52
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения."Всемирный день шоколада 11 июля ознаменовался цветением какао-деревьев в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками. Удивительное явление могут увидеть все посетители", — говорится в посте.Отмечается, что гости Аптекарского огорода могут увидеть три таких дерева, самому старому из которых более 18 лет.
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Хорошие новости, Москва, Общество
В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramЦветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода"
Цветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее Аптекарского огорода - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Цветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Всемирный день шоколада 11 июля ознаменовался цветением какао-деревьев в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками. Удивительное явление могут увидеть все посетители", — говорится в посте.
Отмечается, что гости Аптекарского огорода могут увидеть три таких дерева, самому старому из которых более 18 лет.
© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramЦветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода"
Цветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее Аптекарского огорода - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Цветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода"
 
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