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В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья

В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья - РИА Новости, 11.07.2024

В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:52

2024-07-11T13:52

2024-07-11T14:52

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения."Всемирный день шоколада 11 июля ознаменовался цветением какао-деревьев в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками. Удивительное явление могут увидеть все посетители", — говорится в посте.Отмечается, что гости Аптекарского огорода могут увидеть три таких дерева, самому старому из которых более 18 лет.

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москва, общество