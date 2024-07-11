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Демократы могут призвать Пелоси убедить Байдена выйти из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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13:51 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/demokraty-1958967931.html
Демократы могут призвать Пелоси убедить Байдена выйти из гонки, пишут СМИ
Демократы могут призвать Пелоси убедить Байдена выйти из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Демократы могут призвать Пелоси убедить Байдена выйти из гонки, пишут СМИ
Демократы в США полагают, что бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси могла бы убедить президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, и планируют... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:51
2024-07-11T13:51
в мире
сша
джо байден
нэнси пелоси
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Демократы в США полагают, что бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси могла бы убедить президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, и планируют подготовить заявление с призывом к нему снять свою кандидатуру с выборов, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ряд демократов палаты представителей призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года. "Демократы палаты представителей, серьезно обеспокоенные способностью президента Байдена победить на выборах 2024 года, рассматривают... Пелоси как потенциальную силу, способную заставить его отказаться от переизбрания", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, демократы считают, что Пелоси, будучи человеком "со стальным характером", может повлиять на "упрямого президента". При этом, как заявил порталу источник, демократы "на случай ещё одной ошибки" Байдена готовят заявление с призывом к нему выйти из предвыборной гонки. Неназванный демократ заявил порталу, что новый виток таких призывов может начаться, если выступление Байдена на пресс-конференция по НАТО в четверг окажется "провальным". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html
https://ria.ru/20240711/bajden-1958957280.html
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в мире, сша, джо байден, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Выборы президента США — 2024
Демократы могут призвать Пелоси убедить Байдена выйти из гонки, пишут СМИ

Axios: Пелоси могла бы убедить Байдена выйти из гонки, полагают демократы

© AP Photo / Mariam ZuhaibНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Демократы в США полагают, что бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси могла бы убедить президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, и планируют подготовить заявление с призывом к нему снять свою кандидатуру с выборов, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ряд демократов палаты представителей призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.
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"Демократы палаты представителей, серьезно обеспокоенные способностью президента Байдена победить на выборах 2024 года, рассматривают... Пелоси как потенциальную силу, способную заставить его отказаться от переизбрания", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал, демократы считают, что Пелоси, будучи человеком "со стальным характером", может повлиять на "упрямого президента". При этом, как заявил порталу источник, демократы "на случай ещё одной ошибки" Байдена готовят заявление с призывом к нему выйти из предвыборной гонки. Неназванный демократ заявил порталу, что новый виток таких призывов может начаться, если выступление Байдена на пресс-конференция по НАТО в четверг окажется "провальным".
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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