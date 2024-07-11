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Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства - РИА Новости, 11.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:47 11.07.2024 (обновлено: 18:55 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/demografiya-1959071744.html
Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства
Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства - РИА Новости, 11.07.2024
Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства
Решение стратегических задач в области демографии – задача, которую можно решить только совместными усилиями семьи и государства, сказал губернатор Тверской... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:47
2024-07-11T18:55
тверская область
игорь руденя
борис корчевников
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 июл - РИА Новости. Решение стратегических задач в области демографии – задача, которую можно решить только совместными усилиями семьи и государства, сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В четверг в селе Тургиново губернатор провел встречу с генеральным директором телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым, творческим коллективом фильма "Мамино письмо", предпремьерный показ которого прошел в культурно-досуговом центре "Тургиновский". "Наша стратегическая тема – демография. Создание больших семей – это задача, которую можно решить только совместными усилиями. С одной стороны – семьи, которые откликаются на наш призыв, идут рожать детей, с другой – государство, которое помогает их воспитывать, образовывать, ставить на ноги. Сегодняшний показ фильма был этому посвящен. Важно, что благодаря таким фильмам укрепляется система ценностей. Уверен, что многие после просмотра будут принимать решения в сторону увеличения семей, рождения детей", – привели в пресс-службе облправительства слова Рудени. Фильм снят телеканалом "Спас" при поддержке Фонда "Материнское счастье". В основе фильма "Мамино письмо" – история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором: родить ребенка или нет. Обе проходят сложный путь принятия решения. В ходе общения зрителей с авторским коллективом фильма от участников просмотра прозвучало предложение организовать показ киноленты в других муниципальных образованиях области.
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игорь руденя, борис корчевников, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Борис Корчевников, Тверская область

Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя с генеральным директором телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым и творческим коллективом фильма "Мамино письмо"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с генеральным директором телеканала Спас Борисом Корчевниковым и творческим коллективом фильма Мамино письмо - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с генеральным директором телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым и творческим коллективом фильма "Мамино письмо"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 11 июл - РИА Новости. Решение стратегических задач в области демографии – задача, которую можно решить только совместными усилиями семьи и государства, сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В четверг в селе Тургиново губернатор провел встречу с генеральным директором телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым, творческим коллективом фильма "Мамино письмо", предпремьерный показ которого прошел в культурно-досуговом центре "Тургиновский".
«
"Наша стратегическая тема – демография. Создание больших семей – это задача, которую можно решить только совместными усилиями. С одной стороны – семьи, которые откликаются на наш призыв, идут рожать детей, с другой – государство, которое помогает их воспитывать, образовывать, ставить на ноги. Сегодняшний показ фильма был этому посвящен. Важно, что благодаря таким фильмам укрепляется система ценностей. Уверен, что многие после просмотра будут принимать решения в сторону увеличения семей, рождения детей", – привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.
Фильм снят телеканалом "Спас" при поддержке Фонда "Материнское счастье". В основе фильма "Мамино письмо" – история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором: родить ребенка или нет. Обе проходят сложный путь принятия решения.
В ходе общения зрителей с авторским коллективом фильма от участников просмотра прозвучало предложение организовать показ киноленты в других муниципальных образованиях области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии
23 января, 21:07
 
Тверская областьИгорь РуденяБорис КорчевниковТверская область
 
 
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