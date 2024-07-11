https://ria.ru/20240711/demografiya-1959071744.html

Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства

Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства - РИА Новости, 11.07.2024

Руденя: решение вопросов демографии — совместная задача семьи и государства

Решение стратегических задач в области демографии – задача, которую можно решить только совместными усилиями семьи и государства, сказал губернатор Тверской... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:47

2024-07-11T18:47

2024-07-11T18:55

тверская область

игорь руденя

борис корчевников

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 июл - РИА Новости. Решение стратегических задач в области демографии – задача, которую можно решить только совместными усилиями семьи и государства, сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В четверг в селе Тургиново губернатор провел встречу с генеральным директором телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым, творческим коллективом фильма "Мамино письмо", предпремьерный показ которого прошел в культурно-досуговом центре "Тургиновский". "Наша стратегическая тема – демография. Создание больших семей – это задача, которую можно решить только совместными усилиями. С одной стороны – семьи, которые откликаются на наш призыв, идут рожать детей, с другой – государство, которое помогает их воспитывать, образовывать, ставить на ноги. Сегодняшний показ фильма был этому посвящен. Важно, что благодаря таким фильмам укрепляется система ценностей. Уверен, что многие после просмотра будут принимать решения в сторону увеличения семей, рождения детей", – привели в пресс-службе облправительства слова Рудени. Фильм снят телеканалом "Спас" при поддержке Фонда "Материнское счастье". В основе фильма "Мамино письмо" – история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором: родить ребенка или нет. Обе проходят сложный путь принятия решения. В ходе общения зрителей с авторским коллективом фильма от участников просмотра прозвучало предложение организовать показ киноленты в других муниципальных образованиях области.

https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, борис корчевников, тверская область