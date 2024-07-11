https://ria.ru/20240711/deklaratsiya-1958927022.html

В Крыму назвали итоговую декларацию саммита НАТО воинственным психозом

В Крыму назвали итоговую декларацию саммита НАТО воинственным психозом - РИА Новости, 11.07.2024

В Крыму назвали итоговую декларацию саммита НАТО воинственным психозом

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал воинственным психозом итоговую... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:44

2024-07-11T11:44

2024-07-11T11:44

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георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал воинственным психозом итоговую декларацию саммита НАТО. НАТО потребовала от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта, следует из совместной декларации, принятой по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море. "Стая гиен, собравшись вместе, ведет себя гораздо агрессивнее, чем по одиночке. Этот эффект сработал и в Вашингтоне на сборище руководителей натовских стран, впавших в воинственный психоз от желания победить Россию и довести эскалацию конфликта на Украине до высшего предела", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, России превентивными мерами придется разрушить "бредовые расчеты натовцев", чтобы уберечь самих себя от неприемлемых потерь и не довести дело до той ситуации, которую эксперты описывают как скатывание на грань катастрофы.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, россия, георгий мурадов, нато