https://ria.ru/20240711/deklaratsiya-1958927022.html
В Крыму назвали итоговую декларацию саммита НАТО воинственным психозом
В Крыму назвали итоговую декларацию саммита НАТО воинственным психозом - РИА Новости, 11.07.2024
В Крыму назвали итоговую декларацию саммита НАТО воинственным психозом
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал воинственным психозом итоговую... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:44
2024-07-11T11:44
2024-07-11T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал воинственным психозом итоговую декларацию саммита НАТО. НАТО потребовала от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта, следует из совместной декларации, принятой по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море. "Стая гиен, собравшись вместе, ведет себя гораздо агрессивнее, чем по одиночке. Этот эффект сработал и в Вашингтоне на сборище руководителей натовских стран, впавших в воинственный психоз от желания победить Россию и довести эскалацию конфликта на Украине до высшего предела", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, России превентивными мерами придется разрушить "бредовые расчеты натовцев", чтобы уберечь самих себя от неприемлемых потерь и не довести дело до той ситуации, которую эксперты описывают как скатывание на грань катастрофы.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, россия, георгий мурадов, нато
В мире, Россия, Георгий Мурадов, НАТО
В Крыму назвали итоговую декларацию саммита НАТО воинственным психозом
Постпред Крыма Мурадов назвал декларацию саммита НАТО воинственным психозом
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал воинственным психозом итоговую декларацию саммита НАТО.
НАТО потребовала от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта, следует из совместной декларации, принятой по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.
"Стая гиен, собравшись вместе, ведет себя гораздо агрессивнее, чем по одиночке. Этот эффект сработал и в Вашингтоне на сборище руководителей натовских стран, впавших в воинственный психоз от желания победить Россию и довести эскалацию конфликта на Украине до высшего предела", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, России
превентивными мерами придется разрушить "бредовые расчеты натовцев", чтобы уберечь самих себя от неприемлемых потерь и не довести дело до той ситуации, которую эксперты описывают как скатывание на грань катастрофы.