https://ria.ru/20240711/daniya-1958929338.html

Еще одна страна присоединилась к коалиции по поставкам Украине БПЛА

Еще одна страна присоединилась к коалиции по поставкам Украине БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024

Еще одна страна присоединилась к коалиции по поставкам Украине БПЛА

Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Украине одного миллиона беспилотников в течение года, сообщает министерство обороны страны на сайте. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:53

2024-07-11T11:53

2024-07-11T11:53

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дания присоединилась к международной коалиции по поставкам Украине одного миллиона беспилотников в течение года, сообщает министерство обороны страны на сайте. Ранее британское минобороны сообщало, что Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА. В марте премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что коалиция намерена в течение года поставить Киеву один миллион дронов. "Министр обороны (Дании - ред.) Троельс Лунд Поульсен... подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, которое обеспечит Украину одним миллионом малых боевых беспилотников в следующем году", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу минобороны, обязательства Дании будут в основном сосредоточены на содействии совместным проектам по приобретению беспилотников "для удовлетворения потребностей Украины". В мае 2024 года замглавы британского министерства обороны Лео Докерти заявил, что первые беспилотники в рамках возглавляемой Британией и Латвией коалиции по обеспечению Киева беспилотниками будут доставлены на Украину "очень скоро". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955705364.html

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