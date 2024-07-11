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Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане выросло до восьми человек
Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане выросло до восьми человек - РИА Новости, 11.07.2024
Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане выросло до восьми человек
Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:31
2024-07-11T14:31
2024-07-11T14:31
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что в ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Лада Приора" в Дербентском районе, по предварительной информации, пострадали семь человек. "В результате ДТП жертв нет, восемь человек – пассажиры "Газели" – доставлены в больницу", – уточнили в региональном МВД.По данным ведомства, в четверг около 13.00 мск на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе водитель "Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".
https://ria.ru/20240711/dtp-1958946348.html
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происшествия, дербентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербентский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане выросло до восьми человек
МВД: число пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане выросло до 8