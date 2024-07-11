https://ria.ru/20240711/dagestan-1958984227.html

Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане выросло до восьми человек

Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане выросло до восьми человек - РИА Новости, 11.07.2024

Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане выросло до восьми человек

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:31

2024-07-11T14:31

2024-07-11T14:31

происшествия

дербентский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958980346_139:197:1280:839_1920x0_80_0_0_ea59337a7bf729e61f94a9cb194d3e6e.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что в ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Лада Приора" в Дербентском районе, по предварительной информации, пострадали семь человек. "В результате ДТП жертв нет, восемь человек – пассажиры "Газели" – доставлены в больницу", – уточнили в региональном МВД.По данным ведомства, в четверг около 13.00 мск на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе водитель "Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

https://ria.ru/20240711/dtp-1958946348.html

дербентский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дербентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)