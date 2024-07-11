https://ria.ru/20240711/chernovtsy-1959041692.html
На Украине мужчина сломал ногу, пытаясь сбежать от незаконного призыва
На Украине мужчина сломал ногу, пытаясь сбежать от незаконного призыва - РИА Новости, 11.07.2024
На Украине мужчина сломал ногу, пытаясь сбежать от незаконного призыва
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в Черновцах на Украине и сломал ногу, чтобы не идти на фронт, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:06
2024-07-11T17:06
2024-07-11T17:06
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в Черновцах на Украине и сломал ногу, чтобы не идти на фронт, сообщает издание "Страна". "В Черновцах мобилизованный мужчина выпрыгнул с окна первого этажа ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред) и сломал ногу", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщает "Страна" со ссылкой на местного адвоката, мужчину незаконно задержали около его дома, а выпрыгнул он от отчаяния. В свою очередь, как сообщает издание, в оперативном командовании "Запад" ВСУ подтвердили случившийся инцидент. Однако военные утверждают, что якобы неправомерных действий в отношении призывника никто не совершал. При этом они установили, что военнообязанный уклоняется от службы. Мужчину доставили в военкомат для составления административного протокола из-за отсутствия на руках военно-учетных документов. В окно он выпрыгнул, по версии ВСУ, чтобы умышленно себя травмировать. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240710/dnepropetrovsk-1958731901.html
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327070.html
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, украина, черновцы, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Черновцы, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчина сломал ногу, пытаясь сбежать от незаконного призыва
"Страна": в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в Черновцах на Украине и сломал ногу, чтобы не идти на фронт, сообщает издание "Страна".
"В Черновцах мобилизованный мужчина выпрыгнул с окна первого этажа ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред) и сломал ногу", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщает "Страна" со ссылкой на местного адвоката, мужчину незаконно задержали около его дома, а выпрыгнул он от отчаяния.
В свою очередь, как сообщает издание, в оперативном командовании "Запад" ВСУ подтвердили случившийся инцидент. Однако военные утверждают, что якобы неправомерных действий в отношении призывника никто не совершал. При этом они установили, что военнообязанный уклоняется от службы. Мужчину доставили в военкомат для составления административного протокола из-за отсутствия на руках военно-учетных документов. В окно он выпрыгнул, по версии ВСУ, чтобы умышленно себя травмировать.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.