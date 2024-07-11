https://ria.ru/20240711/cheljabinsk-1959031082.html

В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку

В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку - РИА Новости, 11.07.2024

В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку

Полиция установила жителя Челябинска, проникшего во двор частного дома в Калининском районе и убившего собаку, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:39

2024-07-11T16:39

2024-07-11T16:39

происшествия

челябинск

калининский район

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Полиция установила жителя Челябинска, проникшего во двор частного дома в Калининском районе и убившего собаку, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. Telegram-канал Ural Mash сообщил в четверг о том, что в Челябинске овчарка в частном доме из-за забора облаяла женщину с ребенком, после чего, со слов владелицы животного, во двор вбежал мужчина с ножом. Он ударил ножом собаку, отчего она погибла. Уточняется, что овчарка с хозяйкой должны были ехать в Коркино для помощи в поисках подростка с ДЦП, так как ранее собака помогала силовикам искать взрывчатку, а волонтерам - людей. Подросток пропал в лесу у поселка Бектыш 6 июля, его поиски продолжаются. Сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в Калининском районе Челябинска мужчина в частном секторе проник на территорию жилого дома, где нанес травмы животному, от которых животное впоследствии скончалось. Незамедлительно на место прибыли сотрудники полиции. "В ходе опроса очевидцев и потерпевшей был установлен злоумышленник – им оказался местный 44-летний житель. В настоящее время полицией в отношении установленного мужчины принято процессуальное решение - возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказали в пресс-службе. В отношении фигуранта выбрана мера принуждения в виде обязательства о явке, также устанавливаются другие обстоятельства случившегося, уточнили в полиции.

https://ria.ru/20240711/delo-1959022050.html

https://ria.ru/20240425/sobaka-1942179453.html

челябинск

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происшествия, челябинск, калининский район, россия