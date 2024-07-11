Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/cheljabinsk-1959031082.html
В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку
В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку - РИА Новости, 11.07.2024
В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку
Полиция установила жителя Челябинска, проникшего во двор частного дома в Калининском районе и убившего собаку, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:39
2024-07-11T16:39
происшествия
челябинск
калининский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Полиция установила жителя Челябинска, проникшего во двор частного дома в Калининском районе и убившего собаку, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. Telegram-канал Ural Mash сообщил в четверг о том, что в Челябинске овчарка в частном доме из-за забора облаяла женщину с ребенком, после чего, со слов владелицы животного, во двор вбежал мужчина с ножом. Он ударил ножом собаку, отчего она погибла. Уточняется, что овчарка с хозяйкой должны были ехать в Коркино для помощи в поисках подростка с ДЦП, так как ранее собака помогала силовикам искать взрывчатку, а волонтерам - людей. Подросток пропал в лесу у поселка Бектыш 6 июля, его поиски продолжаются. Сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в Калининском районе Челябинска мужчина в частном секторе проник на территорию жилого дома, где нанес травмы животному, от которых животное впоследствии скончалось. Незамедлительно на место прибыли сотрудники полиции. "В ходе опроса очевидцев и потерпевшей был установлен злоумышленник – им оказался местный 44-летний житель. В настоящее время полицией в отношении установленного мужчины принято процессуальное решение - возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказали в пресс-службе. В отношении фигуранта выбрана мера принуждения в виде обязательства о явке, также устанавливаются другие обстоятельства случившегося, уточнили в полиции.
https://ria.ru/20240711/delo-1959022050.html
https://ria.ru/20240425/sobaka-1942179453.html
челябинск
калининский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, калининский район, россия
Происшествия, Челябинск, Калининский район, Россия
В Челябинске мужчина проник во двор чужого дома и убил собаку

В Челябинске завели дело против мужчины, убившего собаку во дворе чужого дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Полиция установила жителя Челябинска, проникшего во двор частного дома в Калининском районе и убившего собаку, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Telegram-канал Ural Mash сообщил в четверг о том, что в Челябинске овчарка в частном доме из-за забора облаяла женщину с ребенком, после чего, со слов владелицы животного, во двор вбежал мужчина с ножом. Он ударил ножом собаку, отчего она погибла. Уточняется, что овчарка с хозяйкой должны были ехать в Коркино для помощи в поисках подростка с ДЦП, так как ранее собака помогала силовикам искать взрывчатку, а волонтерам - людей. Подросток пропал в лесу у поселка Бектыш 6 июля, его поиски продолжаются.
Собака, пострадавшая в результате жестокого обращения в Калужской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Калужской области возбудили дело после жестокого обращения с собакой
Вчера, 16:10
Сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в Калининском районе Челябинска мужчина в частном секторе проник на территорию жилого дома, где нанес травмы животному, от которых животное впоследствии скончалось. Незамедлительно на место прибыли сотрудники полиции.
"В ходе опроса очевидцев и потерпевшей был установлен злоумышленник – им оказался местный 44-летний житель. В настоящее время полицией в отношении установленного мужчины принято процессуальное решение - возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказали в пресс-службе.
В отношении фигуранта выбрана мера принуждения в виде обязательства о явке, также устанавливаются другие обстоятельства случившегося, уточнили в полиции.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело
25 апреля, 05:39
 
ПроисшествияЧелябинскКалининский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала