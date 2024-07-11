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В Чехии обжаловали оправдательный приговор защищавшей ВС России учительнице - РИА Новости, 11.07.2024
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16:17 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/chekhiya-1959024530.html
В Чехии обжаловали оправдательный приговор защищавшей ВС России учительнице
В Чехии обжаловали оправдательный приговор защищавшей ВС России учительнице - РИА Новости, 11.07.2024
В Чехии обжаловали оправдательный приговор защищавшей ВС России учительнице
Генпрокурор Чехии Игорь Стржиж подал апелляцию на оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка из Праги Мартины Беднаржовой, которой ранее... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:17
2024-07-11T16:17
в мире
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ПРАГА, 11 июл – РИА Новости. Генпрокурор Чехии Игорь Стржиж подал апелляцию на оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка из Праги Мартины Беднаржовой, которой ранее было предъявлено обвинение в защите действий РФ на Украине, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь генпрокуратуры Петр Малы. "Апелляция основана на выводе о том, что, хотя некоторые преследуемые заявления обвиняемой в конечном итоге не могут рассматриваться как отрицание преступлений против мира, а также военных преступлений, в общем контексте можно сделать вывод, что обвиняемая, в ее положении учительницы, пыталась оправдать подобные преступления ложными заявлениями", - сказал Малы. Надзирающий прокурор первоначально требовал для Беднаржовой условного наказания и пятилетнего запрета на преподавание, воспитание и другую работу с детьми. Как отметил Малы, решение Верховного суда по данному делу будет иметь значение для толкования состава преступления в отрицании, одобрении и оправдании геноцида. В то же время это будет иметь значение для определения границ свободы выражения мнений в случаях высказываний, релятивизирующих преступления по международному праву, в ситуации, когда такие высказывания были адресованы детям. Согласно обвинительному заключению, Беднаржова во время урока в 8 классе пыталась оправдать военные действия России на Украине, заявляя, что это был способ разрешения ситуации со стороны РФ. Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому ТВ, она в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым. Учительница также заявила о том, что украинские нацистские группировки в Донбассе с 2014 года якобы систематически истребляли русское население. Во время этих дебатов некоторые ученики записывали заявления учительницы на телефон. Именно на этих записях основывали свои выводы рассматривавшие данное дело суды. Однако в конце концов судьи согласились с тем, что действия Беднаржовой не могут преследоваться в уголовном порядке. По мнению Апелляционного горсуда Праги, она не отрицала каких-либо конкретных военных действий, однако ее можно критиковать за ряд моментов в этико-педагогической сфере. После данного инцидента Беднаржова была уволена из школы.
https://ria.ru/20240709/posol-1958618873.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, чехия
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Чехия
В Чехии обжаловали оправдательный приговор защищавшей ВС России учительнице

Генпрокурор Чехии обжаловал приговор учительнице, защищавшей ВС России

© Depositphotos.com / lightpoetПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Depositphotos.com / lightpoet
Прага. Архивное фото
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ПРАГА, 11 июл – РИА Новости. Генпрокурор Чехии Игорь Стржиж подал апелляцию на оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка из Праги Мартины Беднаржовой, которой ранее было предъявлено обвинение в защите действий РФ на Украине, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь генпрокуратуры Петр Малы.
"Апелляция основана на выводе о том, что, хотя некоторые преследуемые заявления обвиняемой в конечном итоге не могут рассматриваться как отрицание преступлений против мира, а также военных преступлений, в общем контексте можно сделать вывод, что обвиняемая, в ее положении учительницы, пыталась оправдать подобные преступления ложными заявлениями", - сказал Малы.
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Надзирающий прокурор первоначально требовал для Беднаржовой условного наказания и пятилетнего запрета на преподавание, воспитание и другую работу с детьми.
Как отметил Малы, решение Верховного суда по данному делу будет иметь значение для толкования состава преступления в отрицании, одобрении и оправдании геноцида. В то же время это будет иметь значение для определения границ свободы выражения мнений в случаях высказываний, релятивизирующих преступления по международному праву, в ситуации, когда такие высказывания были адресованы детям.
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Согласно обвинительному заключению, Беднаржова во время урока в 8 классе пыталась оправдать военные действия России на Украине, заявляя, что это был способ разрешения ситуации со стороны РФ. Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому ТВ, она в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым. Учительница также заявила о том, что украинские нацистские группировки в Донбассе с 2014 года якобы систематически истребляли русское население.
Во время этих дебатов некоторые ученики записывали заявления учительницы на телефон. Именно на этих записях основывали свои выводы рассматривавшие данное дело суды. Однако в конце концов судьи согласились с тем, что действия Беднаржовой не могут преследоваться в уголовном порядке. По мнению Апелляционного горсуда Праги, она не отрицала каких-либо конкретных военных действий, однако ее можно критиковать за ряд моментов в этико-педагогической сфере. После данного инцидента Беднаржова была уволена из школы.
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