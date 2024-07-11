https://ria.ru/20240711/bronepaneli-1958882377.html

В России испытали бронепанели для защиты нефтебаз от атак БПЛА

В России испытали бронепанели для защиты нефтебаз от атак БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024

В России испытали бронепанели для защиты нефтебаз от атак БПЛА

Первые испытания бронепанелей для защиты таких особо важных объектов, как нефтебазы и газохранилища, в том числе от атак беспилотников, прошли в России, сообщил РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T07:07

2024-07-11T07:07

2024-07-11T13:38

безопасность

россия

ростех

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958889816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1653ef24259dbe9d8e37d2041c1f5f08.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первые испытания бронепанелей для защиты таких особо важных объектов, как нефтебазы и газохранилища, в том числе от атак беспилотников, прошли в России, сообщил в четверг официальный Telegram-канал "Ростеха". "В "Ростехе" впервые провели испытания новейшей отечественной бронеплиты, предназначенной для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Разработали это изделие в НИИ стали нашего концерна "Калашников". Уникальные бронепанели "Ростеха" могут защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных БПЛА", - говорится в сообщении. В ходе тестов образец выдержал без единого пробития попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра. Бронепанель выполнена из комбинации различных материалов и гарантирует защиту класса Бр3 от пуль. Класс защиты от осколков – С-2. Он подразумевает бронестойкость, способную сдержать поражающие элементы ручных гранат РГД-5, РГН, РГО. Вес квадратного метра изделия составляет менее 30 килограммов. "Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры), в том числе от атак FPV-дронов", - подчеркнули в госкорпорации.

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ от атак FPV-дронов В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ в том числе от атак FPV-дронов, сообщил "Ростех". На тестах отечественные бронеплиты не пробили пули от патрона 9х19 мм и даже осколки гранаты Ф-1, подорванной в полуметре. 2024-07-11T07:07 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ростех, технологии