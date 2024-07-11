https://ria.ru/20240711/bronepaneli-1958882377.html
В России испытали бронепанели для защиты нефтебаз от атак БПЛА
В России испытали бронепанели для защиты нефтебаз от атак БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024
В России испытали бронепанели для защиты нефтебаз от атак БПЛА
Первые испытания бронепанелей для защиты таких особо важных объектов, как нефтебазы и газохранилища, в том числе от атак беспилотников, прошли в России, сообщил РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:07
2024-07-11T07:07
2024-07-11T13:38
безопасность
россия
ростех
технологии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первые испытания бронепанелей для защиты таких особо важных объектов, как нефтебазы и газохранилища, в том числе от атак беспилотников, прошли в России, сообщил в четверг официальный Telegram-канал "Ростеха". "В "Ростехе" впервые провели испытания новейшей отечественной бронеплиты, предназначенной для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Разработали это изделие в НИИ стали нашего концерна "Калашников". Уникальные бронепанели "Ростеха" могут защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных БПЛА", - говорится в сообщении. В ходе тестов образец выдержал без единого пробития попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра. Бронепанель выполнена из комбинации различных материалов и гарантирует защиту класса Бр3 от пуль. Класс защиты от осколков – С-2. Он подразумевает бронестойкость, способную сдержать поражающие элементы ручных гранат РГД-5, РГН, РГО. Вес квадратного метра изделия составляет менее 30 килограммов. "Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры), в том числе от атак FPV-дронов", - подчеркнули в госкорпорации.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html
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Первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ от атак FPV-дронов
В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ в том числе от атак FPV-дронов, сообщил "Ростех". На тестах отечественные бронеплиты не пробили пули от патрона 9х19 мм и даже осколки гранаты Ф-1, подорванной в полуметре.
2024-07-11T07:07
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безопасность, россия, ростех, технологии
Безопасность, Россия, Ростех, Технологии
В России испытали бронепанели для защиты нефтебаз от атак БПЛА
"Ростех" провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Первые испытания бронепанелей для защиты таких особо важных объектов, как нефтебазы и газохранилища, в том числе от атак беспилотников, прошли в России, сообщил в четверг официальный Telegram-канал
"Ростеха".
"В "Ростехе" впервые провели испытания новейшей отечественной бронеплиты, предназначенной для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Разработали это изделие в НИИ стали нашего концерна "Калашников". Уникальные бронепанели "Ростеха" могут защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
В ходе тестов образец выдержал без единого пробития попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра.
Бронепанель выполнена из комбинации различных материалов и гарантирует защиту класса Бр3 от пуль. Класс защиты от осколков – С-2. Он подразумевает бронестойкость, способную сдержать поражающие элементы ручных гранат РГД-5, РГН, РГО. Вес квадратного метра изделия составляет менее 30 килограммов.
"Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры), в том числе от атак FPV-дронов", - подчеркнули в госкорпорации.