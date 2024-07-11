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В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2024
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12:59 11.07.2024 (обновлено: 16:01 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/britanija-1958950111.html
В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине
В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2024
В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине
Великобритания должна с осторожностью действовать в вопросах помощи Украине, заявил в эфире Sky News заместитель главы Форин-офиса по вопросам безопасности Дэн... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:59
2024-07-11T16:01
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украина
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Великобритания должна с осторожностью действовать в вопросах помощи Украине, заявил в эфире Sky News заместитель главы Форин-офиса по вопросам безопасности Дэн Джарвис. Так он ответил на вопрос, насколько Лондону стоит опасаться ответных мер Москвы после того, как новый премьер-министр Кир Стармер дал понять, что Киев может применять британские ракеты для ударов по территории России. &quot;Конечно, мы должны принимать меры против этого, и, конечно, мы должны быть невероятно осторожны&quot;, — сказал Джарвис.При этом он подчеркнул, что самым важным остается скоординированная помощь НАТО Киеву. По словам Джарвиса, Украина относится к чрезвычайно важным вопросам безопасности, а Великобритания играет значительную роль в конфликте. На днях новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал продолжить поддержку Украины. По его словам, ВСУ должны использовать полученное от Лондона оружие "в соответствии с международным гуманитарным правом" и в "оборонительных целях". Однако как именно применять его в этих оборонительных целях, должна решать сама Украина, добавил Стармер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают подобные высказывания еще одним безответственным шагом в сторону нагнетания напряженности и серьезной эскалации ситуации.Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
https://ria.ru/20230401/ugroza-1862320746.html
https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html
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россия, украина, великобритания, кир стармер, нато
Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, НАТО
В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине

МВД Британии призвало с осторожностью действовать в вопросах помощи Украине

CC BY-SA 2.0 / Steve Cadman / Здание Хоум-офиса МВД Великобритании в Лондоне
Здание Хоум-офиса МВД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Steve Cadman /
Здание Хоум-офиса МВД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Великобритания должна с осторожностью действовать в вопросах помощи Украине, заявил в эфире Sky News заместитель главы Форин-офиса по вопросам безопасности Дэн Джарвис.
Так он ответил на вопрос, насколько Лондону стоит опасаться ответных мер Москвы после того, как новый премьер-министр Кир Стармер дал понять, что Киев может применять британские ракеты для ударов по территории России.
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"Конечно, мы должны принимать меры против этого, и, конечно, мы должны быть невероятно осторожны", — сказал Джарвис.

При этом он подчеркнул, что самым важным остается скоординированная помощь НАТО Киеву. По словам Джарвиса, Украина относится к чрезвычайно важным вопросам безопасности, а Великобритания играет значительную роль в конфликте.
На днях новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал продолжить поддержку Украины. По его словам, ВСУ должны использовать полученное от Лондона оружие "в соответствии с международным гуманитарным правом" и в "оборонительных целях". Однако как именно применять его в этих оборонительных целях, должна решать сама Украина, добавил Стармер.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают подобные высказывания еще одним безответственным шагом в сторону нагнетания напряженности и серьезной эскалации ситуации.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
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