https://ria.ru/20240711/britanija-1958950111.html

В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине

В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2024

В Британии призвали к осторожности в вопросах помощи Украине

Великобритания должна с осторожностью действовать в вопросах помощи Украине, заявил в эфире Sky News заместитель главы Форин-офиса по вопросам безопасности Дэн... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:59

2024-07-11T12:59

2024-07-11T16:01

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кир стармер

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Великобритания должна с осторожностью действовать в вопросах помощи Украине, заявил в эфире Sky News заместитель главы Форин-офиса по вопросам безопасности Дэн Джарвис. Так он ответил на вопрос, насколько Лондону стоит опасаться ответных мер Москвы после того, как новый премьер-министр Кир Стармер дал понять, что Киев может применять британские ракеты для ударов по территории России. "Конечно, мы должны принимать меры против этого, и, конечно, мы должны быть невероятно осторожны", — сказал Джарвис.При этом он подчеркнул, что самым важным остается скоординированная помощь НАТО Киеву. По словам Джарвиса, Украина относится к чрезвычайно важным вопросам безопасности, а Великобритания играет значительную роль в конфликте. На днях новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал продолжить поддержку Украины. По его словам, ВСУ должны использовать полученное от Лондона оружие "в соответствии с международным гуманитарным правом" и в "оборонительных целях". Однако как именно применять его в этих оборонительных целях, должна решать сама Украина, добавил Стармер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают подобные высказывания еще одним безответственным шагом в сторону нагнетания напряженности и серьезной эскалации ситуации.Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.

https://ria.ru/20230401/ugroza-1862320746.html

https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html

https://ria.ru/20240529/rakety-1949067155.html

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украина

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россия, украина, великобритания, кир стармер, нато