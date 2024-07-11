https://ria.ru/20240711/briks-1958987347.html

Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин

Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин

Россия и дальше собирается наращивать темпы работы в БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:38

2024-07-11T14:38

2024-07-11T15:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия и дальше собирается наращивать темпы работы в БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что уже преодолен экватор российского председательства в БРИКС."Идет непрерывная работа по всем направлениям взаимодействия - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи... Мы и дальше собираемся наращивать темпы работы", - сказал Путин.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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россия, брикс, владимир путин, санкт-петербург, в мире