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Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
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14:38 11.07.2024 (обновлено: 15:01 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/briks-1958987347.html
Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин
Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин
Россия и дальше собирается наращивать темпы работы в БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:38
2024-07-11T15:01
россия
брикс
владимир путин
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия и дальше собирается наращивать темпы работы в БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что уже преодолен экватор российского председательства в БРИКС."Идет непрерывная работа по всем направлениям взаимодействия - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи... Мы и дальше собираемся наращивать темпы работы", - сказал Путин.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240711/putin-1958989491.html
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россия, брикс, владимир путин, санкт-петербург, в мире
Россия, БРИКС, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире
Россия будет наращивать темпы работы в БРИКС, заявил Путин

Путин: Россия и дальше собирается наращивать темпы работы в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия и дальше собирается наращивать темпы работы в БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что уже преодолен экватор российского председательства в БРИКС.
«
"Идет непрерывная работа по всем направлениям взаимодействия - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи... Мы и дальше собираемся наращивать темпы работы", - сказал Путин.
Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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