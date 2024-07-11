https://ria.ru/20240711/briks-1958916742.html
Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира
Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира - РИА Новости, 11.07.2024
Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:11
2024-07-11T11:11
2024-07-11T11:11
в мире
украина
валентина матвиенко
брикс
совет федерации рф
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_c9b828701f56cc1ef5d1a5d89b8ee992.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. "Сегодня БРИКС можно без преувеличения назвать ядром формирующейся новой системы многополярного мира. Объединение обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка. Это динамично развивающийся механизм, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию, желанию навязать свою волю", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума. Она отметила, что объединение БРИКС расширилось и становится всё привлекательнее для стран, "несёт в себе дух времени". Сенатор также добавила, что коллективный Запад "продолжает следовать по пути провокаций, санкций и даже нередко угроз в адрес неугодных ему стран". Серьезную озабоченность вызывает практика применения санкций, ограничений против членов национальных парламентов, создание препятствий для их полноценного участия в работе межпарламентских объединений, подчеркнула парламентарий. "Мы видим, что парламентские делегации многих стран, не желающих жить навязываемой Западом системе координат и не понаслышке знакомых с неоколониальными повадками бывших метрополий, заняли сбалансированную позицию относительно конфликта на Украине и связанного с ним кризиса европейской безопасности", - резюмировала Матвиенко.
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html
украина
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c689603fb8413fdaf396b215621435e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, санкт-петербург
В мире, Украина, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, Санкт-Петербург
Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира
Глава Совфеда Матвиенко: БРИКС стало ядром формирующегося многополярного мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге
.
"Сегодня БРИКС можно без преувеличения назвать ядром формирующейся новой системы многополярного мира. Объединение обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка. Это динамично развивающийся механизм, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию, желанию навязать свою волю", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума.
Она отметила, что объединение БРИКС расширилось и становится всё привлекательнее для стран, "несёт в себе дух времени".
Сенатор также добавила, что коллективный Запад "продолжает следовать по пути провокаций, санкций и даже нередко угроз в адрес неугодных ему стран". Серьезную озабоченность вызывает практика применения санкций, ограничений против членов национальных парламентов, создание препятствий для их полноценного участия в работе межпарламентских объединений, подчеркнула парламентарий.
"Мы видим, что парламентские делегации многих стран, не желающих жить навязываемой Западом системе координат и не понаслышке знакомых с неоколониальными повадками бывших метрополий, заняли сбалансированную позицию относительно конфликта на Украине
и связанного с ним кризиса европейской безопасности", - резюмировала Матвиенко.