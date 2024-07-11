https://ria.ru/20240711/briks-1958916742.html

Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира

Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира - РИА Новости, 11.07.2024

Матвиенко назвала БРИКС ядром формирующейся системы многополярного мира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. "Сегодня БРИКС можно без преувеличения назвать ядром формирующейся новой системы многополярного мира. Объединение обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка. Это динамично развивающийся механизм, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию, желанию навязать свою волю", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума. Она отметила, что объединение БРИКС расширилось и становится всё привлекательнее для стран, "несёт в себе дух времени". Сенатор также добавила, что коллективный Запад "продолжает следовать по пути провокаций, санкций и даже нередко угроз в адрес неугодных ему стран". Серьезную озабоченность вызывает практика применения санкций, ограничений против членов национальных парламентов, создание препятствий для их полноценного участия в работе межпарламентских объединений, подчеркнула парламентарий. "Мы видим, что парламентские делегации многих стран, не желающих жить навязываемой Западом системе координат и не понаслышке знакомых с неоколониальными повадками бывших метрополий, заняли сбалансированную позицию относительно конфликта на Украине и связанного с ним кризиса европейской безопасности", - резюмировала Матвиенко.

https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html

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в мире, украина, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, санкт-петербург