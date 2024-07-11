https://ria.ru/20240711/botulizm-1959062350.html
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 11.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
В больницах остаются более 30 человек с ботулизмом, 16 из них - в реанимации, восемь - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:19
2024-07-11T18:19
2024-07-11T18:19
здоровье - общество
россия
москва
нижегородская область
алексей кузнецов
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В больницах остаются более 30 человек с ботулизмом, 16 из них - в реанимации, восемь - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В настоящее время в стационарах остаются 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 человек в отделениях реанимации, в том числе восемь пациентов на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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здоровье - общество, россия, москва, нижегородская область, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Нижегородская область, Алексей Кузнецов, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Кузнецов: в больницах остаются более 30 человек с ботулизмом, 16 в реанимации