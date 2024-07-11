https://ria.ru/20240711/botulizm-1959062350.html

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 11.07.2024

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

В больницах остаются более 30 человек с ботулизмом, 16 из них - в реанимации, восемь - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:19

2024-07-11T18:19

2024-07-11T18:19

здоровье - общество

россия

москва

нижегородская область

алексей кузнецов

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В больницах остаются более 30 человек с ботулизмом, 16 из них - в реанимации, восемь - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В настоящее время в стационарах остаются 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 человек в отделениях реанимации, в том числе восемь пациентов на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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здоровье - общество, россия, москва, нижегородская область, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия