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Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 11.07.2024
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11:59 11.07.2024
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Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону
Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 11.07.2024
Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону
Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону половину многоквартирных домов, сообщил журналистами заместитель мэра... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:59
2024-07-11T11:59
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петр бирюков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону половину многоквартирных домов, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в 30,5 тысячи зданий, включая 16,7 тысячи жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа.
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москва, петр бирюков, жкх, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, МОЭК

Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи в московской квартире
Кошка у батареи в московской квартире - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кошка у батареи в московской квартире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону половину многоквартирных домов, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в 30,5 тысячи зданий, включая 16,7 тысячи жилых домов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа.
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