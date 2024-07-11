https://ria.ru/20240711/biryukov-1958930875.html

Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону

Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 11.07.2024

Бирюков: в Москве 50% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону

Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону половину многоквартирных домов, сообщил журналистами заместитель мэра... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:59

2024-07-11T11:59

2024-07-11T11:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

моэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822773729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc044f9a9fe02d0c4bd7a2a6e639b46b.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону половину многоквартирных домов, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в 30,5 тысячи зданий, включая 16,7 тысячи жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа.

https://realty.ria.ru/20240711/lift-1958803308.html

https://realty.ria.ru/20240710/zelenograd-1958706120.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх, моэк