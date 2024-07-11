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Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2024
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09:17 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/biryukov-1958893844.html
Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы
Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2024
Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:17
2024-07-11T09:17
общество
городское хозяйство москвы
москва
аквариум
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре столицы. В этом году реализуем проект по обновлению сада "Аквариум" - любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время выполнено устройство кабельной канализации протяженностью 2,7 километра, в которую уберут воздушные провода. Прокладывается дополнительная ливневка. "В рамках работ приведем в порядок три фонтана: отремонтируем чаши сооружений и систему подачи воды, включая замену труб и насосов. Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, почистим и покрасим, восстановим расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Обновим тротуары и дорожки, проведем работы по сохранению решетки и воротограды, установим фонари в историческом стиле: граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы", - отметил Бирюков. Возле входа в сад "Аквариум" появятся четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, шесть афиш-лайтбоксов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства восстановят существующий и разобьют новый газон общей площадью 1,8 тысяч квадратных метров и цветники. Дополнительно высадят 3,2 тысячи различных кустарников. Завершить работы планируется к осени этого года.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, аквариум
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Аквариум
Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы

Бирюков: в Москве выполнили более 40% работ по благоустройству сада "Аквариум"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСад Аквариум
Сад Аквариум - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сад Аквариум. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре столицы. В этом году реализуем проект по обновлению сада "Аквариум" - любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время выполнено устройство кабельной канализации протяженностью 2,7 километра, в которую уберут воздушные провода. Прокладывается дополнительная ливневка.
«
"В рамках работ приведем в порядок три фонтана: отремонтируем чаши сооружений и систему подачи воды, включая замену труб и насосов. Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, почистим и покрасим, восстановим расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Обновим тротуары и дорожки, проведем работы по сохранению решетки и воротограды, установим фонари в историческом стиле: граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы", - отметил Бирюков.
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Возле входа в сад "Аквариум" появятся четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, шесть афиш-лайтбоксов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства восстановят существующий и разобьют новый газон общей площадью 1,8 тысяч квадратных метров и цветники. Дополнительно высадят 3,2 тысячи различных кустарников. Завершить работы планируется к осени этого года.
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