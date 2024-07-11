Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы
Бирюков: в Москве выполнили более 40% работ по благоустройству сада "Аквариум"
Сад Аквариум. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре столицы. В этом году реализуем проект по обновлению сада "Аквариум" - любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время выполнено устройство кабельной канализации протяженностью 2,7 километра, в которую уберут воздушные провода. Прокладывается дополнительная ливневка.
«
"В рамках работ приведем в порядок три фонтана: отремонтируем чаши сооружений и систему подачи воды, включая замену труб и насосов. Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, почистим и покрасим, восстановим расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Обновим тротуары и дорожки, проведем работы по сохранению решетки и воротограды, установим фонари в историческом стиле: граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы", - отметил Бирюков.
Возле входа в сад "Аквариум" появятся четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, шесть афиш-лайтбоксов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства восстановят существующий и разобьют новый газон общей площадью 1,8 тысяч квадратных метров и цветники. Дополнительно высадят 3,2 тысячи различных кустарников. Завершить работы планируется к осени этого года.