https://ria.ru/20240711/biryukov-1958893844.html

Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы

Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2024

Бирюков рассказал о благоустройстве сада "Аквариум" в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:17

2024-07-11T09:17

2024-07-11T09:17

общество

городское хозяйство москвы

москва

аквариум

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по благоустройству сада "Аквариум", расположенного на Большой Садовой улице в центре столицы. В этом году реализуем проект по обновлению сада "Аквариум" - любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время выполнено устройство кабельной канализации протяженностью 2,7 километра, в которую уберут воздушные провода. Прокладывается дополнительная ливневка. "В рамках работ приведем в порядок три фонтана: отремонтируем чаши сооружений и систему подачи воды, включая замену труб и насосов. Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, почистим и покрасим, восстановим расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Обновим тротуары и дорожки, проведем работы по сохранению решетки и воротограды, установим фонари в историческом стиле: граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы", - отметил Бирюков. Возле входа в сад "Аквариум" появятся четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, шесть афиш-лайтбоксов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства восстановят существующий и разобьют новый газон общей площадью 1,8 тысяч квадратных метров и цветники. Дополнительно высадят 3,2 тысячи различных кустарников. Завершить работы планируется к осени этого года.

https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html

https://realty.ria.ru/20240710/park-1958750401.html

https://ria.ru/20240513/moskva-1945513889.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, аквариум