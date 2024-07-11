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США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье - РИА Новости, 11.07.2024
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17:19 11.07.2024 (обновлено: 17:23 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/bezopasnost-1959044155.html
США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье
США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье - РИА Новости, 11.07.2024
США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье
США, Канада и Финляндия, объединяющие усилия в строительстве ледоколов, хотят в числе прочего проецировать силу в полярных широтах и "насаждать международные... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:19
2024-07-11T17:23
сша
канада
финляндия
арктика
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США, Канада и Финляндия, объединяющие усилия в строительстве ледоколов, хотят в числе прочего проецировать силу в полярных широтах и "насаждать международные нормы", заявил заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх. "Ледяной пакт" пошлет сигнал России и Китаю, что США вместе с союзниками намерены, во-первых, упорно наращивать коллаборацию в промышленной политике для повышения нашей конкурентоспособности в стратегических отраслях, подобных судостроению, во-вторых, построить крупный ледокольный флот мирового класса, в-третьих, проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html
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сша, канада, финляндия, арктика
США, Канада, Финляндия, Арктика
США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье

Сингх: США, Канада и Финляндия хотят проецировать силу в полярных широтах

© Devin PowellЛедокол береговой охраны США
Ледокол береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Devin Powell
Ледокол береговой охраны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США, Канада и Финляндия, объединяющие усилия в строительстве ледоколов, хотят в числе прочего проецировать силу в полярных широтах и "насаждать международные нормы", заявил заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх.
«
"Ледяной пакт" пошлет сигнал России и Китаю, что США вместе с союзниками намерены, во-первых, упорно наращивать коллаборацию в промышленной политике для повышения нашей конкурентоспособности в стратегических отраслях, подобных судостроению, во-вторых, построить крупный ледокольный флот мирового класса, в-третьих, проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике", - сказал он журналистам.
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СШАКанадаФинляндияАрктика
 
 
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