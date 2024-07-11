https://ria.ru/20240711/bezopasnost-1959044155.html

США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье

США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье - РИА Новости, 11.07.2024

США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье

США, Канада и Финляндия, объединяющие усилия в строительстве ледоколов, хотят в числе прочего проецировать силу в полярных широтах и "насаждать международные... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:19

2024-07-11T17:19

2024-07-11T17:23

сша

канада

финляндия

арктика

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США, Канада и Финляндия, объединяющие усилия в строительстве ледоколов, хотят в числе прочего проецировать силу в полярных широтах и "насаждать международные нормы", заявил заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх. "Ледяной пакт" пошлет сигнал России и Китаю, что США вместе с союзниками намерены, во-первых, упорно наращивать коллаборацию в промышленной политике для повышения нашей конкурентоспособности в стратегических отраслях, подобных судостроению, во-вторых, построить крупный ледокольный флот мирового класса, в-третьих, проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html

сша

канада

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сша, канада, финляндия, арктика