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США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье
США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье - РИА Новости, 11.07.2024
США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье
США, Канада и Финляндия, объединяющие усилия в строительстве ледоколов, хотят в числе прочего проецировать силу в полярных широтах и "насаждать международные... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:19
2024-07-11T17:19
2024-07-11T17:23
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США, Канада и Финляндия, объединяющие усилия в строительстве ледоколов, хотят в числе прочего проецировать силу в полярных широтах и "насаждать международные нормы", заявил заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх. "Ледяной пакт" пошлет сигнал России и Китаю, что США вместе с союзниками намерены, во-первых, упорно наращивать коллаборацию в промышленной политике для повышения нашей конкурентоспособности в стратегических отраслях, подобных судостроению, во-вторых, построить крупный ледокольный флот мирового класса, в-третьих, проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html
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сша, канада, финляндия, арктика
США, Канада, Финляндия, Арктика
США, Канада и Финляндия хотят "насаждать международные нормы" в заполярье
Сингх: США, Канада и Финляндия хотят проецировать силу в полярных широтах