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В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16 - РИА Новости, 11.07.2024
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16
США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:49
2024-07-11T18:49
2024-07-11T19:08
в мире
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украина
f-16
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, США ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.
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в мире, киев, украина, f-16
В мире, Киев, Украина, F-16, Специальная военная операция на Украине
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16
Белый дом: передаваемые Украине F-16 разместят на территории страны