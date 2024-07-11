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В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16 - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 11.07.2024 (обновлено: 19:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/belyy-dom-1959072415.html
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16 - РИА Новости, 11.07.2024
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16
США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:49
2024-07-11T19:08
в мире
киев
украина
f-16
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, США ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.
https://ria.ru/20240711/udary-1959073027.html
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в мире, киев, украина, f-16
В мире, Киев, Украина, F-16, Специальная военная операция на Украине
В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16

Белый дом: передаваемые Украине F-16 разместят на территории страны

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, США ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Вчера, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаF-16
 
 
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