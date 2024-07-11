https://ria.ru/20240711/belyy-dom-1959072415.html

В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16

В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16 - РИА Новости, 11.07.2024

В Белом доме рассказали, где будут размещены передаваемые Киеву F-16

США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:49

2024-07-11T18:49

2024-07-11T19:08

в мире

киев

украина

f-16

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, США ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.

https://ria.ru/20240711/udary-1959073027.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, f-16