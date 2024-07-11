https://ria.ru/20240711/belgorod-1958943920.html

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:39

2024-07-11T12:39

2024-07-11T12:39

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 12.14 мск. Через 11 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность, россия, вооруженные силы украины