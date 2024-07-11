https://ria.ru/20240711/belgorod-1958943920.html
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:39
2024-07-11T12:39
2024-07-11T12:39
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
безопасность
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 12.14 мск. Через 11 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили сигнал ракетной опасности