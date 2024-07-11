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Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур - РИА Новости, 11.07.2024
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11:31 11.07.2024 (обновлено: 12:20 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/bajkonur-1958923140.html
Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур
Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур - РИА Новости, 11.07.2024
Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур
На Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:31
2024-07-11T12:20
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;Троим европейским гражданам, задержанным при попытке пробраться на космодром Байконур, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса&quot;, — рассказал он.Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".Иногда такие "экскурсии" заканчиваются трагически. Месяц назад на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.
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байконур (город), европа, великобритания, дмитрий рогозин, роскосмос, происшествия, россия
Байконур (город), Европа, Великобритания, Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Происшествия, Россия
Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур

Трое туристов из Европы задержаны при попытке нелегально попасть на Байконур

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкУстановка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-24" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Установка на стартовый стол ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Союз МС-24 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Установка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-24" на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Троим европейским гражданам, задержанным при попытке пробраться на космодром Байконур, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса", — рассказал он.

Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".
Иногда такие "экскурсии" заканчиваются трагически. Месяц назад на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.
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