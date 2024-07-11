https://ria.ru/20240711/bajkonur-1958923140.html

Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур

Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур - РИА Новости, 11.07.2024

Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур

На Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:31

2024-07-11T11:31

2024-07-11T12:20

байконур (город)

европа

великобритания

дмитрий рогозин

роскосмос

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Троим европейским гражданам, задержанным при попытке пробраться на космодром Байконур, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса", — рассказал он.Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".Иногда такие "экскурсии" заканчиваются трагически. Месяц назад на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.

https://realty.ria.ru/20240709/kryshi-1958559894.html

байконур (город)

европа

великобритания

россия

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байконур (город), европа, великобритания, дмитрий рогозин, роскосмос, происшествия, россия