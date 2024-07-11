https://ria.ru/20240711/bagreeva-1958856117.html

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10% за год

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10% за год - РИА Новости, 11.07.2024

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10% за год

Оборот московских производителей пищевой промышленности в январе – мае этого года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:15

2024-07-11T09:15

2024-07-11T09:15

москва

мария багреева

максим ликсутов

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МОСКВА, 11 июля – РИА Новости. Оборот московских производителей пищевой промышленности в январе – мае этого года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 319 миллиардов рублей, рассказала заммера Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Московская пищевая промышленность продолжает активно развиваться, наращивает производство, обеспечивает продукцией москвичей и поставляет ее в другие регионы страны. По итогам января – мая 2024 года предприятия отрасли увеличили оборот почти на 10% в сопоставимых ценах – до 319,1 миллиарда рублей. Около 22% этого объема, или 70 миллиардов рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности; 14,7%, или 46,7 миллиарда рублей, – производители молочной продукции. На предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, приходится 14% отраслевых оборотов, или 44,8 миллиарда рублей", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Так доля пищепрома в общем обороте обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора за пять месяцев достигла почти 11%. Москва занимает 6,2% общероссийского оборота пищевой промышленности.Уточняется, что лидерами роста в этот период стали мукомольные заводы и производители круп. Их оборот вырос на 69,3% в сопоставимых ценах – до 6 миллиардов рублей. Производители напитков увеличили оборот на 43,4% – до 30,8 миллиарда рублей, молочной продукции – на 26,3%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 22,6%.Более 81% оборота пищевой промышленности пришлось на крупные и средние предприятия - их оборот вырос на 10,4%.Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в январе-мае производство продуктов питания в столице выросло почти на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20240708/bagreeva-1958106974.html

https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html

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москва, мария багреева, максим ликсутов