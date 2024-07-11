https://ria.ru/20240711/avtomobili-1958944691.html

Более 50 автомобилей закупили для нижегородской службы скорой помощи

Более 50 автомобилей закупили для нижегородской службы скорой помощи - РИА Новости, 11.07.2024

Более 50 автомобилей закупили для нижегородской службы скорой помощи

Главным врачам медучреждений девяти муниципалитетов Нижегородской области вручили сертификаты на 52 новых автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:50

2024-07-11T12:50

2024-07-11T12:50

нижегородская область

арзамас

глеб никитин

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958947262_2:0:1095:615_1920x0_80_0_0_54a45d27c3ba8d16fb5031cfd62af180.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Главным врачам медучреждений девяти муниципалитетов Нижегородской области вручили сертификаты на 52 новых автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония вручения проходила в новой единой диспетчерской службе скорой медицинской помощи Нижегородской области. "Транспортные средства поступили в Арзамас, Бор, Выксу, Городец, Дзержинск, Кстово, Кулебаки, Нижний Новгород и Павлово. Техника закупалась для обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи городов с населением более 50 тысяч человек. По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для этого были выделены средства регионального бюджета", - говорится в сообщении. Новые автомобили укомплектованы электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких и другой необходимой техникой. Все машины оснащены навигаторами и подключены к системе ГЛОНАСС. "На сегодняшний день в распоряжении нижегородских медиков почти 500 специализированных автомобилей, при этом 70 процентов от общего числа скорых – машины со сроком эксплуатации менее пяти лет. Обновление автопарка скорой помощи – очень важный проект. За три года 166 автомобилей было приобретено за счет областного бюджета, а это треть всех новых машин скорой медицинской помощи. И мы в этом вопросе не только рассчитываем на федеральные средства, но и направляем региональное финансирование", - приводятся в сообщении слова Никитина. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, вместе с обновлением техники в регионе повышают эффективность работы службы скорой помощи. "Теперь, с открытием единой диспетчерской службы в регионе, все вызовы жителей направляются в один центр, работающий по четкому стандарту. Также в Нижегородской области действует единый дистанционный консультативный центр, где трудятся врачи, благодаря чему еще до этапа госпитализации пациенты могут получить консультацию фельдшеров дистанционно", - отметил он. По его словам, в сутки от жителей региона поступает примерно 3,5 тысячи обращений в службы скорой помощи, а на вызовы бригады выезжают в среднем 2300 раз. Подчеркивается, что в Нижегородской области медицинский транспорт представлен не только автомобилями скорой помощи, но и легковыми автомобилями "Службы здоровья", вертолетами санитарной авиации и мобильно-диагностическими комплексами "Поезда здоровья".

https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html

https://ria.ru/20231219/tsentr-1916777135.html

https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html

нижегородская область

арзамас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, арзамас, глеб никитин