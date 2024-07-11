https://ria.ru/20240711/artilleriya-1958872997.html

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.07.2024

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:00

2024-07-11T03:00

2024-07-11T03:12

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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Военнослужащие расчета 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ, находившийся в полуразрушенном здании на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", — сообщили в оборонном ведомстве. В министерстве отметили, что артиллеристы прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили командный пункт противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". Также сообщается, что артиллеристы уделяют большое внимание маскировке боевой машины и ведут постоянный контроль за воздушным пространством. При обнаружении БПЛА противника бойцы совместно с зенитчиками открывают огонь из стрелкового оружия. Такие действия позволяют максимально быстро сбить вражеский беспилотник, сохранить боевую машину и личный состав.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html

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