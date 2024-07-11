Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 11.07.2024 (обновлено: 03:12 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/artilleriya-1958872997.html
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.07.2024
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:00
2024-07-11T03:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9200db7f0d49a94857101295b5fb2aeb.jpg
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. "Военнослужащие расчета 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ, находившийся в полуразрушенном здании на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", — сообщили в оборонном ведомстве. В министерстве отметили, что артиллеристы прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили командный пункт противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". Также сообщается, что артиллеристы уделяют большое внимание маскировке боевой машины и ведут постоянный контроль за воздушным пространством. При обнаружении БПЛА противника бойцы совместно с зенитчиками открывают огонь из стрелкового оружия. Такие действия позволяют максимально быстро сбить вражеский беспилотник, сохранить боевую машину и личный состав.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4db21e562d7daf6006ec2b57703fd3d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: расчет "Мста-С" уничтожил командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие расчета 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ, находившийся в полуразрушенном здании на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", — сообщили в оборонном ведомстве.
Работа мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Последний раунд". В Киеве забили тревогу из-за ошибки ВСУ
Вчера, 21:14
В министерстве отметили, что артиллеристы прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили командный пункт противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30".
Также сообщается, что артиллеристы уделяют большое внимание маскировке боевой машины и ведут постоянный контроль за воздушным пространством. При обнаружении БПЛА противника бойцы совместно с зенитчиками открывают огонь из стрелкового оружия. Такие действия позволяют максимально быстро сбить вражеский беспилотник, сохранить боевую машину и личный состав.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала