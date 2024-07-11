https://ria.ru/20240711/akulenok-1959056197.html
В "Москвариуме" родился редкий белоперый акуленок
В "Москвариуме" родился редкий белоперый акуленок - РИА Новости, 11.07.2024
В "Москвариуме" родился редкий белоперый акуленок
В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" летом родился детеныш редкой белоперой акулы, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:58
2024-07-11T17:58
2024-07-11T18:35
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" летом родился детеныш редкой белоперой акулы, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора учреждения Ирина Мейнцер. "Данный вид морских животных обитает в Индо-Тихоокеанском регионе — от Красного моря и восточного побережья Африки до Индонезии и Арафурского моря. Они легкоузнаваемы благодаря длинным, узким телам и характерным белым пятнам на кончиках плавников", — рассказала она.По словам Мейнцер, у белоперых рифовых акул потомство появляется раз в два года, в выводке обычно один-два детеныша. Их выпускают к взрослым особям только спустя год, когда они значительно увеличатся в размере и станут готовы питаться наравне со всеми."Новорожденные предпочитают мелкую рыбу и креветок", — уточнила заместитель гендиректора "Москвариума".Она также отметила, что белоперые акулы относятся к охраняемым видам. Они ведут ночной образ жизни и питаются головоногими моллюсками, такими как кальмары, и костистой рыбой, например барракудой, тунцом и макрелью.
https://ria.ru/20240707/telenok-1958055877.html
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красное море, африка, индонезия, москвариум, общество
Хорошие новости, Красное море, Африка, Индонезия, Москвариум, Общество
В "Москвариуме" родился редкий белоперый акуленок
В "Москвариуме" родился детеныш редкой белоперой акулы
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" летом родился детеныш редкой белоперой акулы, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора учреждения Ирина Мейнцер.
"Данный вид морских животных обитает в Индо-Тихоокеанском регионе — от Красного моря и восточного побережья Африки до Индонезии
и Арафурского моря. Они легкоузнаваемы благодаря длинным, узким телам и характерным белым пятнам на кончиках плавников", — рассказала она.
По словам Мейнцер, у белоперых рифовых акул потомство появляется раз в два года, в выводке обычно один-два детеныша. Их выпускают к взрослым особям только спустя год, когда они значительно увеличатся в размере и станут готовы питаться наравне со всеми.
"Новорожденные предпочитают мелкую рыбу и креветок", — уточнила заместитель гендиректора "Москвариума".
Она также отметила, что белоперые акулы относятся к охраняемым видам. Они ведут ночной образ жизни и питаются головоногими моллюсками, такими как кальмары, и костистой рыбой, например барракудой, тунцом и макрелью.