https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html

"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского

"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского - РИА Новости, 10.07.2024

"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского

заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:20

2024-07-10T17:20

2024-07-10T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

китай

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан свел на нет мирную формулу Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. <…> Полностью Зеленского переиграл", — отметил он.По словам эксперта, визит главы киевского режима в Вашингтон уже бесполезен. Соскин добавил, что тем временем у ВСУ нет систем ПВО, а набранные бригады стоят без оружия."В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена", — резюмировал экс-советник.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, первым была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html

https://ria.ru/20240710/svo-1958753360.html

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в мире, китай, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, олег соскин