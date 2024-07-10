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"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 10.07.2024 (обновлено: 17:45 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского - РИА Новости, 10.07.2024
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:20
2024-07-10T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
китай
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан свел на нет мирную формулу Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. &lt;…&gt; Полностью Зеленского переиграл", — отметил он.По словам эксперта, визит главы киевского режима в Вашингтон уже бесполезен. Соскин добавил, что тем временем у ВСУ нет систем ПВО, а набранные бригады стоят без оружия."В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена", — резюмировал экс-советник.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, первым была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html
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в мире, китай, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Олег Соскин
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского

Соскин: Орбан полностью уничтожил мирный план Зеленского

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан свел на нет мирную формулу Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. <…> Полностью Зеленского переиграл", — отметил он.
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По словам эксперта, визит главы киевского режима в Вашингтон уже бесполезен. Соскин добавил, что тем временем у ВСУ нет систем ПВО, а набранные бригады стоят без оружия.
"В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена", — резюмировал экс-советник.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, первым была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюзОлег Соскин
 
 
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